Bei Horror-Nachzahlungen: Das können Gelsenkirchener tun

Mieter einer LEG-Siedlung in Gelsenkirchen-Buer sind geschockt angesichts der hohen Nebenkostenabrechnungen, die sie erhalten haben. Der Mieterschutzbund gibt Tipps.

Es sind nicht nur die Horror-Nachzahlungen der LEG-Mieter an der Allensteiner und der Neidenburger Straße (hier geht es zum Artikel). Aufgrund der Inflation und des Energiepreisschock dürften die Nebenkostenabrechnungen für das Abrechnungsjahr 2022 auch für andere Mieter eine böse Überraschung bedeuten. „Mein Rat an die Mieter: Keine Nachforderungen bezahlen, Einzugsermächtigung kündigen, Belege und Rechnungen der Nebenkosten zur Überprüfung anfordern“ – diese Tipps hat Günther Brückner, stellvertretender Vorsitzender des Mietervereins Gelsenkirchen.

Erst wenn alles überprüft wurde, solle der Mieter zahlen. „Braucht der Mieter Hilfe, dann sollte er sich diese holen bei einem Rechtsanwalt oder beim Mieterverein“, rät Brückner, bei dem die Mieter von der Allensteiner keine Unbekannten sind. Teils hätten diese sich bereits an seinen Verein gewandt. „Unsere Rechtsanwälte haben gegen die Abrechnungen Widerspruch eingelegt“, sagt er. Eine Überprüfung der Nebenkostenabrechnung lohne sich immer. Und eine Kostenübernahme der Beiträge für den Mieterverein (54 Euro für das erste Jahr) kann gegebenenfalls auch vom Jobcenter übernommen werden.

Profit durch Nebenkosten: Mieterschutzbund NRW kritisiert systematische Probleme

„Auf jeden Fall sollten die Abrechnungen professionell geprüft werden“, sagt auch André Juffern, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes NRW. Jedem Mieter stehe ein umfassendes Recht zur Belegprüfung vor. „Oft sind Fehler erst durch diese abschließend zu identifizieren.“

André Juffern, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes NRW, über die Horror-Nachzahlungen in einem Gelsenkirchener LEG-Viertel: „Auf jeden Fall sollten die Abrechnungen professionell geprüft werden.“ Foto: Deutscher Mieterbund NRW

Juffern macht zudem darauf aufmerksam, dass bei hohen Nebenkosten wie bei den LEG-Häusern an der Allensteiner und Neidenburger Straße ein strukturelles Problem vorliege. „Im Gegensatz zum ,Normalfall’, bei dem die Vermieter:innen keinerlei eigenes Interesse an hohen Nebenkosten haben, sondern rein ,durchlaufende Posten’ vorliegen, haben Wohnungskonzerne wie die LEG dadurch, dass sie interne Tochterunternehmen für die Bewirtschaftung einsetzen, einen finanziellen Gewinn dadurch.“ Juffers Verein kritisiert dieses System seit langer Zeit. Deshalb würden Mieter großer Wohnungskonzerne wie die LEG wahrnehmbar öfter die Beratung bei Mietervereinen in Anspruch nehmen als andere Menschen.

Gleichzeitig übt Juffern aber auch Kritik an der Politik. Zwar gebe es flächendeckende Unterstützungen wie die Dezember-Soforthilfe, die Energiepreisbremse, die Wohngelderhöhung oder sogar die Möglichkeit, bei entsprechenden Voraussetzungen auch Bürgergeld zu beantragen, um die härtesten Fälle abzumildern. „Dennoch hat die Politik auf unsere Warnungen, dass solche Fälle auftreten werden, nicht ausreichend reagiert“, schildert Juffern die Position des Mieterschutzbundes, und vermisst die Umsetzung von mieterfreundlichen Reformen bei der Ampel. „Auf die Erkenntnis, dass ein viel zu großer Teil der Mieterinnen und Mieter nicht nur von den Nebenkosten, sondern von den Wohnkosten allgemein überlastet sind, folgen nicht die nötigen Schritte.“ Dazu gehöre vor allem die Kappungsgrenze, also die Absenkung der höchstmöglichen Mieterhöhungen.

