Bei Gelsen-Net in Gelsenkirchen hat sich vieles verändert

Gelsenkirchen. Neuer Sitz, neues Logo, neue Ziele: Für Gelsen-Net hat der Juli zahlreiche Neuerungen gebracht. Hier ist die Firma künftig anzutreffen.

Alles neu bei der Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft GmbH: Seit dem 1. Juli arbeiten die über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft an dem neuen Firmenstandort in der Willy-Brandt-Allee 26, an der Hauptverwaltung der Gelsenwasser AG, und haben den Umzug vom Nordsternpark innerhalb der Stadt vollzogen.

Zum 1. Juli wurde auch ein neues Logo der Gelsen-Net eingeführt, das den Anfang des Jahres vollzogenen Mehrheitsgesellschafterwechsel von den Stadtwerken Gelsenkirchen GmbH zu der Gelsenwasser AG symbolisieren soll. Ein Quadrat ziert drei Glasfaserbündel und verweist damit auf die Ausrichtung zum führenden Glasfaser-Anbieter in der Region.

So sieht das neue Logo von Gelsen-Net aus. Foto: Gelsen-Net

Am neuen Standort könne Gelsen-Net weiter wachsen, perspektivisch neue Mitarbeiter einstellen. Hier könne eine „partnerschaftliche und persönliche Zusammenarbeit“ der beiden Gesellschaften nun noch besser gelingen, zeigte sich Thomas Dettenberg, Sprecher der Geschäftsführung von Gelsen-Net, erfreut.

Gelse-Net peilt „flächendeckenden Glasfaserausbau“ in der Region an

In Gelsenkirchen hat Gelsen-Net nach eigenen Angaben in den letzten Jahren 45 Prozent aller Wohneinheiten mit Glasfaser angeschlossen und hat über 1000 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ans Glasfasernetz angeschlossen. In den letzten Jahren sei der Glasfaserausbau darüber hinaus in sieben weiteren Städten in der Emscher Lippe Region vorangetrieben worden.

„Auch wenn die Finanzierung des zukünftigen Glasfaserausbaus in der Region mit der Anteilserhöhung durch Gelsenwasser AG für Gelsen-Net gesichert ist, werden wir weiterhin auf Partnerschaften im Glasfaser-Netzausbau setzen“, teilte Dettenberg mit. Man sei zurzeit mit verschiedenen Netzbetreibern in „aussichtsreichen Gesprächen für weitergehende Kooperationen“, um einen „nahezu flächendeckenden Glasfaserausbau“ in der Region zu realisieren.

