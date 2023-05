Bei diesem Gelsenkirchener Laden gibt’s Essen für 1 Cent

Gelsenkirchen. Neueröffnung an der Bismarckstraße: „Sandwich Kings“ kommt nach Gelsenkirchen. Für den Start hat sich das Team eine irre Aktion einfallen lassen.

Gestartet hat alles in einer „Ghost Kitchen“, einer Geisterküche im Hinterraum eines Kiosks in Bochum-Weitmar. Um der Kundschaft mehr zu bieten als Kippen und Klümpchen, fing Samad-Zadeh Nodehi gemeinsam mit seinen Kollegen an, XXL-Baguettes mit frischen Zutaten zu belegen. „Das kam so gut an, dass wir uns dann bei Lieferando angemeldet und die Sandwiches ausgeliefert haben“, erinnert sich der heute 26-jährige Geschäftsmann an die ersten Erfolge vor eineinhalb Jahren. Mittlerweile sind die „Sandwich Kings“ eine kleine Kette – die jetzt auch nach Gelsenkirchen kommt.

Filialen gibt es in Hattingen, Witten, natürlich in Bochum, bald auch über 300 Kilometer entfernt in Gifhorn bei Wolfsburg. Und ab Dienstag, 9. Mai, eben auch an der Bismarckstraße. „Hier fahren sehr viele Leute entlang, hier kommt jede Nationalität vorbei – ein idealer Ort“, sagt der erst 18-jährige Kaya Angi, das „Gesicht“ der „Sandwich Kings“ auf Instagram & TikTok. Dort wird die Werbung für die Sandwiches gerne auch mal mit etwas Comedy vermischt, „um ein bisschen Spaß neben dem ganzen Fleiß zu zeigen“, sagt er. „Sowas muss man heutzutage mitliefern, da stehen die Leute drauf.“

Neuer Imbiss in Gelsenkirchen: Sandwiches sind nach Anime-Charakteren benannt

Es geht also darum, aufzufallen. Und das wollen die Jungs auch mit der irren Aktion, die sie sich zum Eröffnungstag ausgedacht haben: Die Sandwiches an der Bismarckstraße 224 soll es dann nur für 1 Cent geben. „Damit haben wir in den anderen Städten schon gute Erfahrungen gemacht“, erzählt Kaya Angi. „Da standen die Leute Schlange.“

„Sandwich King“ in Gelsenkirchen: So sieht „Ruffys Sandwich“ aus - benannt nach der Hauptfigur des Kult-Animes „One Piece“. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

An regulären Tagen sollen die Baguettes sieben bis neun Euro kosten. Die können dann entweder selbst mit verschiedensten Zutaten – unter anderem 19 verschiedenen Saucen – belegt werden. Oder aber man verlässt sich auf die Kompositionen des Teams. Bestellt werden kann zum Beispiel „Sanjis Sandwich“ mit Thunfisch, Käse, Salat, Tomaten, Zwiebeln und Aioli-Sauce oder „Ruffys Sandwich“ mit Hähnchenbrustfleisch, Salat, Tomaten, süßen Gurken, Mais, Joppiesauce und Joghurt-Knoblauchsauce.

Wer sich bei japanischen Animes auskennt, der merkt es schon: Die Sandwiches tragen die Namen von Charakteren der Erfolgsserie „One Piece“ – die übrigens auch die Wände in den Filialen schmücken. Noch so ein Marketing-Schachzug, mit dem sich die Jungs von anderen Imbissen abheben wollen.

