Baustellen: Hier staut sich der Verkehr in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Neue Trinkwasserleitungen werden in Gelsenkirchen verlegt. An diesen Baustellen kommt es mehrere Wochen zu Verkehrsbehinderungen.

Der Gelsenkirchener Versorger Gelsenwasser erneuert mehrere Trinkwasserleitungen im Stadtgebiet. Anwohner und Verkehrsteilnehmer im Süden als auch im Norden der Stadt müssen mit Einschränkungen rechnen.

Neue Trinkwasserleitungen in Gelsenkirchen: Bis zu acht Wochen Baustellenbetrieb

Ab Montag, 15. Januar, wird die erste von zwei Trinkwasserleitungen im Stadtteil Feldmark in Angriff genommen. Gearbeitet wird in der Boniverstraße zwischen den Hausnummern 80 bis 84, in der Langemarckstraße 2 bis 6 sowie am Schillerplatz 19 bis 25. Die Baustellenarbeiten werden voraussichtlich drei Wochen andauern.

Zudem wird derzeit eine weitere Trinkwasserleitung in der Straße Im Emscherbruch, zwischen der Ewaldstraße und Schnorrstraße, erneuert. Hier im Stadtteil Resse sind acht Wochen für die Arbeiten angesetzt.

Die Bauarbeiten seien für eine sichere Wasserversorgung in Zukunft notwendig. Für unvermeidbare Verkehrsbehinderungen im Zuge der Bauarbeiten bittet Gelsenwasser die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

