Baustelle in Gelsenkirchen: Urbanusstraße in Buer einspurig

Buer. Wegen Reparaturarbeiten an einer Leitung wird die Urbanusstraße in Gelsenkirchen einspurig ab Montag, 12. Oktober. Das müssen Autofahrer wissen.

Wegen notwendiger Reparaturarbeiten an einer Fernwärmeleitung im Kreuzungsbereich Urbanusstraße / Am Spritzenhaus / Wörthstraße am Montag, 12. Oktober, müssen Verkehrsteilnehmer in Gelsenkirchen mit einem Engpass rechnen.

Der Verkehr wird ab Montag per Baustellenampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Zusätzlich wird die Zufahrt in die Beisenstraße gesperrt und die Wörthstraße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Luggendelle ausgewiesen.

Die Arbeiten sind aufgrund der Nähe zur Gesamtschule Buer-Mitte in die zweiwöchigen Herbstferien gelegt worden.