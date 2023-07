Baustelle in Buer: Ab dann sollen Bahnen wieder durchfahren

An der Haltestelle „Veltins-Arena“ steigen die Fahrgäste aus den Ersatzbussen in die Straßenbahnen der Linie 302 in Richtung Gelsenkirchen und Bochum um.

Gelsenkirchen. Wegen einer Baustelle fahren auf Teilen der Straßenbahnlinien 301 und 302 in Gelsenkirchen Ersatzbusse. Ab dann sollen die Bahnen durchfahren.

Die Arbeiten auf der Baustelle De-la-Chevallerie-Straße in Buer schreiten planmäßig voran. Deswegen zeigt sich die Bogestra auch zuversichtlich, dass der Straßenbahnbetrieb auf den Linien 301 und 302 ab Freitag, 14. Juli, wieder planmäßig funktioniert. Seit Mitte vergangener Woche waren auf gesperrten Teilstücken der jeweiligen Streckenabschnitte Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) im Einsatz. Dadurch verlängerte sich der zeitliche Aufwand für alle ÖPNV-Nutzer, die täglich zwischen Stadtnorden und -süden pendeln.

Gleise und Weichen werden in Gelsenkirchen-Buer derzeit erneuert

An dieser zentralen Stelle in Buer werden laut Bogestra seit dem 5. Juli Gleise und Weichen erneuert. Um einen möglichst schnellen Ablauf der Bauarbeiten zu gewährleisten, fanden die Erneuerungsmaßnahmen täglich vom frühen Morgen bis in den späten Abend sowie auch am Wochenende statt.

Die Bahnen der Linie 301 sind seitdem nur zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und der Haltestelle Erlestraße unterwegs. Von dort pendeln alle Ersatzbusse weiter bis Buer-Rathaus und einige auch bis zur üblichen Bahn-Endhaltestelle in Horst. Die Bahnen der Linie 302 enden derzeit an der Haltestelle Veltins-Arena. Auch hier sorgen Ersatzbusse für die Weiterfahrt nach Buer.

Ein Selbstversuch: Bei Umstiegen keine langen Wartezeiten

Ein Selbstversuch zeigte, dass die Anschlüsse gut klappen. Die Ersatzbusse fahren im Zehn-Minuten-Takt. Auf der Hinfahrt aus der Altstadt in Richtung Buer mit der 301 galt es, von der Haltestelle Erlestraße wenige Meter Fußweg bis zur Ersatz-Bushaltestelle zurückzulegen. Kaum dort angekommen, kam der Bus auch schon vorgefahren. In Windeseile waren die Haltestellen Buer-Rathaus und Kunstmuseum erreicht.

Auf dem Rückweg ging es mit dem Ersatzbus der Linie 302 über Erlestraße, Bergmannsheil und Berger See zur Haltestelle Veltins-Arena. Der Umstieg vom Bus in die bereits wartende Bahn erfolgt über das Feuerwehr-Nottor zum Parkplatz am Ernst-Kuzorra-Weg direkt neben der Haltestelle. Insgesamt verlief auch diese Tour reibungslos, störungsfrei und ohne längere Wartezeiten.

Schienenersatzverkehr: 13 zusätzliche Busse der Bogestra im Einsatz

Laut Bogestra sind aufgrund dieser Veränderungen derzeit 13 zusätzliche Busse unterwegs, in denen laut Imke Franke von der Bogestra auch solche Fahrerinnen und Fahrer am Steuer sitzen, die im Alltag sowohl Busse als auch Straßenbahnen fahren dürften. Beschwerden von Kunden habe es laut Franke nicht gegeben: „Wir freuen uns, dass unsere Fahrgäste das veränderte Mobilitätsangebot so gut mitgetragen haben und möchten uns noch einmal bei ihnen für ihre Geduld bedanken.“

Wichtig: Obwohl die Straßenbahnen ab dem 14. Juli wieder wie üblich fahren sollen, heißt das nicht, dass die Baumaßnahmen dort in Buer auch komplett abgeschlossen sind. Das heißt: Die Sperrungen für den Straßenverkehr werden am Freitag noch nicht aufgehoben.

