Durch die Bauarbeiten in Herne fallen auch am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einige Zugverbindungen aus.

Deutsche Bahn Baustelle: Auch in Gelsenkirchen fallen laut Bahn Züge aus

Gelsenkirchen. Die Deutsche Bahn nimmt Arbeiten an zwei Brücken in Herne vor. Das hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Gelsenkirchen – bis April 2024.

Die Deutsche Bahn muss seit vergangener Woche wichtige Arbeiten an zwei Eisenbahnbrücken in Herne durchführen. Das hat ab diesem Sonntag, 10. Dezember, auch Auswirkungen für alle Nutzerinnen und Nutzer des Nah- und Fernverkehrs in Gelsenkirchen. Gleich mehrere Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien sowie Intercity-Verbindungen sind betroffen. Die Änderungen gelten vermutlich bis zum Ende der Baumaßnahme im April 2024.

Widerlager von zwei Eisenbahnbrücken müssen angepasst werden

Durch den Gelsenkirchener Hauptbahnhof rollen Züge des Personen- und des Güterverkehrs. Foto: Thomas Richter

Die Autobahn GmbH baut im Rahmen der Erweiterung der A 43 auch die A 42 im Kreuz Herne um. Dafür müssen laut Deutscher Bahn die Widerlager zweier Eisenbahnüberführungen über die Autobahn angepasst werden. Damit die Bauteams die Widerlager erneuern können, ist eine Streckensperrung der Gleise zwischen Wanne-Eickel Hauptbahnhof und Recklinghausen-Süd notwendig. Und das hat eben auch Auswirkungen auf das Angebot in Gelsenkirchen.

Im Fernverkehr ist laut Bahn die IC-Linie von Stuttgart nach Norddeich Mole betroffen: In Richtung Norden fallen die Haltepunkte in Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel und Recklinghausen aus. In Richtung Süden ist der Gelsenkirchener Hauptbahnhof ebenfalls betroffen und wird nicht angefahren.

RE 2, RE 42, RB 43 und RB 46 sind betroffen

Im Nahverkehr entfallen auf der Linie RE 42 (DB Regio) ab Münster alle Haltepunkte zwischen Recklinghausen-Süd und Essen Hbf – also auch Gelsenkirchen. Der RE 2 fährt nicht wie sonst üblich bis nach Düsseldorf durch, sondern endet im Essener Hauptbahnhof. Bei den Zügen der Linie RB 43 (DB Regio) kommt es zu Fahrzeitenänderungen im Raum Herne. Und die Züge der Linien RB 46 (Vias) zwischen Bochum und Gelsenkirchen fallen auf dem gesamten Laufweg aus.

Alle Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden zudem über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben. Weitere Infos im Netz unter: bauinfos.deutschebahn.com/nrw oder unter zuginfo.nrw.

