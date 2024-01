Bauernprotest: Trecker rollen am Montag durch Gelsenkirchen

Auch in Gelsenkirchen wird eine Protestaktion der Bauern am Montag (7. Januar) für Unruhe sorgen. Im Bild: Bauerndemo in Siegen am 29. Dezember.

Gelsenkirchen Auch in Gelsenkirchen werden Landwirte am 8. Januar mit Protestaktionen für Verkehrsbehinderung sorgen. Diese Straßen sind betroffen.

Der Deutsche Bauernverband hat für Montag (8. Januar) zu einer Aktionswoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung aufgerufen – was auch in Gelsenkirchen zur Beeinträchtigung des Verkehrs führen wird.

Zum einen gibt es eine Aktion der Landwirte aus Kirchhellen, die mit rund 50 Treckern von dort aus über Gladbeck und Gelsenkirchen nach Recklinghausen ziehen wollen. Der Konvoi rollt voraussichtlich ab 8.30 Uhr über den Kirchhellener Ring über die Rentforter Straße Richtung Gladbeck. Über die Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck werden die Bauern auf den Nordring in Gelsenkirchener Stadtgebiet eintreffen, dann weiter fahren über den Ostring, die Westerholter Straße und die Trogemannstraße auf die Bochumer Straße in Herten. Weiter geht es dann über die L511 nach Recklinghausen. Diese Route bestätigten die Landwirte auf Nachfrage. In Recklinghausen ist dann noch mal eine zentrale Aktion geplant, dort wollen die Bauern ab 11 Uhr den Wallring eine Stunde lang befahren.

In Recklinghausen werden auch Bauern aus Gelsenkirchen protestieren. Die hiesigen Landwirte werden sich jedoch nicht zunächst in Kirchhellen versammeln. Wie Michael Föcker vom Landwirtschaftlichen Lokalverein gegenüber der WAZ mitteilte, wollen sich die Gelsenkirchener zunächst gegen 9 Uhr am Eckermannshof an der Böningstraße 70 treffen. Erwartet werden dort zwischen 15 und 20 Fahrzeuge. „Wir fahren dann entweder in kleiner Kolonne oder schließen uns auf dem Weg der großen Kolonne an, die aus Kirchhellen kommt“, so Föcker.

Die Polizei wird die Fahrten begleiten und warnt: „Verkehrsteilnehmer sollten am Montag mehr Zeit einplanen und auch damit rechnen, dass es im öffentlichen Nahverkehr zu Verspätungen kommen kann.“

Landwirte wollen keine weiteren Einschnitte hinnehmen

Hintergrund der Proteste sind die Kosten für Agrardiesel und Steuerfreibeträge für Bauern. Die Ampel-Regierung hatte nach Protestaktionen der Bauernverbände angekündigt, die geplante Kürzungen der Subventionen teilweise zurückzunehmen. Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll zudem nicht in einem Schritt vollzogen werden. Beruhigt hat das die Situation allerdings nicht: Die Betriebe wollen keine weiteren Einschnitte beim Agrardiesel hinnehmen.

