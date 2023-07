Bandendiebstahl in Schalke: Trio festgenommen

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: ein männlicher Polizist trägt seine Dienstwaffe der Firma Walter im Holster, während er einen Verdächtigen durchsucht Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Gelsenkirchen-Schalke. Einen Erfolg mehr auf der Liste hat Polizeihund Duke. Mit seiner Hilfe hat die Gelsenkirchener Polizei ein Einbrecher-Trio gefasst.

Nach dem Einbruch in ein Firmengelände in Ückendorf, haben mutmaßliche Diebe jetzt in einer Fabrik in Schalke zugeschlagen. Mit Polizeihund „Duke“ wollte sich keiner jungen Männer anlegen – das Trio wurde vorläufig festgenommen.

Polizeihund Duke stellt drei mutmaßlichen Einbrecher (21, 22, 23) aus Gelsenkirchen

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Montag, 3. Juli, beobachtet, wie sich mehrere Personen unerlaubt Zutritt zu einem ehemaligen Fabrikgebäude an der Wilhelminenstraße verschafften. Den Einbruch meldete der Zeuge der Polizei, die vor Ort das gesicherte Gelände umstellte und mit der systematischen Durchsuchung begann. Drei Männer nahmen daraufhin Reißaus und rannten in Richtung Overwegstraße. Sie wurden aber schnell gestellt – auch weil die Polizei Verstärkung durch Diensthund Duke dabei hatte – der hat bei der Verfolgung von Tatverdächtigen bereits einige Erfolge vorzuweisen.

In dem Fabrikgebäude fanden die Einsatzkräfte bereitgelegte Kupferkabel, die augenscheinlich auf den Abtransport warteten. Die tatverdächtigen Gelsenkirchener im Alter von 21, 22 und 33 Jahren wurden vorläufig festgenommen. In der Nähe der Baustelle konnte ein unverschlossener Transporter festgestellt werden, der nach Polizeiangaben in Verbindung mit der Tat stehen könnte.

Der Van wurde durchsucht, dabei wurde Aufbruchswerkzeug gefunden wie auch im Umfeld der Baustelle. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahles ein.

