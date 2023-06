Bandenmäßiger Diebstahl in Gelsenkirchen: Zwei Mal haben die Handschellen schon geklickt, mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera hofft die Polizei, einem dritten Tatverdächtigen das kriminelle Handwerk zu legen.

Bande & Diebstahl Bandendiebstahl in Gelsenkirchen: Foto zeigt Flüchtigen

Gelsenkirchen-Ückendorf. Einer Bande von mutmaßlichen Baustellen-Dieben ist die Polizei in Gelsenkirchen auf den Fersen. Dieses Foto soll den dritten Komplizen entlarven.

Zwei Mal haben die Handschellen schon geklickt. Mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera in Ückendorf hofft die Polizei, einem dritten Tatverdächtigen das kriminelle Handwerk zu legen. Dem Trio wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen.

Diebstahl auf Baustelle in Gelsenkirchen: So siegt der dritte Tatverdächtige aus

Der gesuchte Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit zwei Komplizen am 29. Juni des vergangenen Jahres, das war ein Dienstag, gegen 19 Uhr in einen Rohbau eines Hauses an der Ückendorfer Straße eingebrochen zu sein, um dort Baumaterialien und Werkzeug zu stehlen.

Wer kann diesen flüchtigen Mann identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Ihm und zwei Komplizen wird bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die beiden anderen Tatverdächtigen konnten bereits am Tattag festgenommen werden, weil ein Dortmunder (34) die drei Eindringlinge auf einer Überwachungskamera sah und sofort die Polizei verständigte. Sein Kollege aus Gelsenkirchen (43) verfolgte dann zwei der mutmaßlichen Einbrecher, die auf der Flucht schließlich im Bereich Görrestraße/Festweg von der Polizei festgenommen wurden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der dritte Tatverdächtige hatte sich damals in Richtung Osterfeldstraße absetzen können. Nach ihm wird nun per Foto gefahndet. Die Einsatzkräfte stießen auf der Baustelle auf zum Abtransport bereitgestellte Geräte.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Die Fotos der Gesuchten sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen