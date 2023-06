Bandendiebstahl: Fünf Jugendliche und zwei Kinder gefasst

Für fünf Jugendliche endete ein Diebeszug in Gelsenkirchen mit einer Festnahme (Symbolbild), zwei beteiligte Minderjährige kamen in die Obhut des Jugendamtes.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Sieben mutmaßliche Einbrecher hat die Gelsenkirchener Polizei gefasst. Die Beamten fanden gestohlene Autos, viel Diebesgut – und zwei Kinder.

Für fünf Jugendliche endete ein Diebeszug in Gelsenkirchen mit einer Festnahme, zwei beteiligte Minderjährige kamen in die Obhut des Jugendamtes. „Dass wir die Verdächtigen noch auf frischer Tat erwischt haben, haben wir einem sehr aufmerksamen Zeugen zu verdanken“, sagte Polizeisprecher Florian Mühlenbrock. Der habe blitzschnell geschaltet und die Polizei alarmiert.

Bandendiebstahl in Gelsenkirchen: Die beiden Jüngsten sind zwölf und dreizehn Jahre alt

Tatort war am Donnerstag, 29. Juni, ein Firmengelände an der Straße am Luftschacht in Ückendorf, zu dem die Polizei gleich mehrere Einsatzfahrzeuge entsandte, nachdem ein Anwohner gegen zwei Uhr verdächtige Geräusche bemerkt hatte.

Die Polizei umstellte das Gelände, stieß dabei auf einen verdächtig wirkenden 16-Jährigen, der zu dieser späten Stunde auf dem Beifahrersitz eines Autos saß. Beim Check des Kennzeichens stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet worden war, im Innern fanden die Beamten potenzielles Diebesgut aus anderen Beutezügen.

Polizeihund entlarvt siebten Komplizen in seinem Gelsenkirchener Versteck

Zerbrochene Scheiben und Aufbruchsspuren führten die systematisch suchenden Einsatzkräfte schließlich in ein Gebäude, in dem fünf weitere Tatverdächtige fixiert und festgenommen wurden. Ein Diensthund entlarvte am Ende den noch fehlenden siebten Komplizen in seinem Versteck. Er hatte Deckung gesucht zwischen Pappkartons – leichtes Spiel für die ultrafeine Spürnase.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Auf dem Betriebsgelände stießen die Polizisten noch auf ein weiteres gestohlenes Auto, das mit den Tatverdächtigen in Verbindung steht. Insgesamt wurden vier junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren vorläufig festgenommen. Zwei der mutmaßlichen Täter sind minderjährig, „zwölf und dreizehn Jahre alt“, sie wurden an das Jugendamt übergeben. Die beiden gestohlenen Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen