Tampons, Binden und ähnliche Hygieneartikel sollen in Gelsenkirchen bald kostenlos erhältlich sein.

Menstruation Bald gibt es kostenlose Tampons und Binden in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. GroKo und Grüne beauftragen die Stadt Gelsenkirchen, kostenlose Menstruationsartikel anzubieten. Wo Spender mit Tampons und Binden geplant sind.

Die Stadt Gelsenkirchen soll sich darum bemühen, kostenlose Binden, Tampons und Desinfektionstücher bereitzustellen. Einen entsprechenden Arbeitsauftrag haben die große Koalition aus SPD und CDU gemeinsamen mit der Gelsenkirchener Grünen-Fraktionen per Haushaltsantrag an die Verwaltung formuliert. Die Fraktionen wollen die Periode damit aus der Tabuzone holen und ärmere Menschen finanziell entlasten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Für ein Pilotprojekt zu kostenlosen Menstruationsartikeln sollen zunächst 20.000 Euro im Haushalt 2022 eingestellt werden. Den Antragstellern schwebt vor, dass an weiterführenden Schulen unterschiedlicher Schulformen, in Bürgerämtern und anderen öffentlichen Gebäuden Spender installiert werden, die eine kontrollierte Ausgabe ermöglichen und sicher vor Vandalismus sind. In einer zweijährigen Pilotphase sollen Erfahrungen, Reaktionen und Kosten des Angebots durch eine wissenschaftliche Begleitstudie ermittelt werden.

Spender mit kostenlosen Tampons soll „Menstruationsarmut“ in Gelsenkirchen verhindern

„Die Menstruation nimmt keine Rücksicht auf den Zeitpunkt oder die Lebenssituation und lässt sich nicht beeinflussen oder regulieren. Da kommt es schnell zu unangenehmen und schambehafteten Situationen“, begründet Sophie Malsch, SPD-Stadtverordnete und Vorsitzende des Bildungsausschusses, den Antrag. „Hinzu kommt, dass die monatlichen Kosten für Menstruationsartikel wie Binden und Tampons für einige nur sehr schwer zu leisten ist. Man spricht von Menstruationsarmut.“

Mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier:

„Es ist deswegen vor allem eine Gerechtigkeitsfrage, Menstruationsartikel kostenlos bereitzustellen“, ergänzt Grünen-Co-Fraktionschefin Adrianna Gorczyk, die darauf aufmerksam macht, dass etwa vor der Rosi oder der Neoliet Boulderbar schon ein entsprechendes Angebot durch die dortigen Inhaber gemacht wird. Für besonders wichtig erachtet es die Grüne auch, dass in Schulen Spender aufgestellt werden. „Genau hier muss damit angefangen werden, das natürliche Phänomen der Menstruation zu enttabuisieren, indem es ganz selbstverständlich im Alltag aller Schülerinnen und Schüler präsent ist.“

Gelsenkirchener Grüne, SPD und CDU arbeiten für 13 Haushaltsanträge zusammen

SPD, CDU und Grüne haben in diesem Jahr 13 gemeinsame Haushaltsanträge mit einem Volumen von insgesamt rund 850.000 Euro auf den Weg gebracht. Neben den Menstruationshygieneartikeln geht es dabei unter anderem um die Förderung von Sportbaumaßnahmen oder mehr Mittel für interkulturelle Projekte. Der Haushalt 2022 soll in der Ratssitzung am 9. Dezember verabschiedet werden.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen