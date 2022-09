Bald geschlossen: Gastro-Betrieb wird Hochstraße verlassen

Der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer droht neuer Leerstand: Zum Jahresende wird dort die Nordsee-Filiale schließen.

Gelsenkirchen. Schluss zum Jahresende: Ein Restaurant verlässt die Hochstraße in Buer, ist aber schon auf Suche nach einem neuen Standort in Gelsenkirchen-City.

Der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer droht neuer Leerstand: Die Restaurantkette „Nordsee“ wird dort zum 31. Dezember 2022 ihre Filiale schließen. Das bestätigte jetzt eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage der Redaktion. Das Schnellrestaurant hatte dort seit 1986 einen Standort.

Gelsenkirchen: Nordsee verlässt die Hochstraße und sucht neuen Standort in der City

Zu den Gründen für die Schließung machte Nordsee keine Angaben. Die Sprecherin erklärte jedoch, dass das Unternehmen schon auf der Suche nach einem neuen Standort an der Bahnhofstraße in der Innenstadt sei. Dort hatte sich Nordsee erst vor wenigen Jahren zurückgezogen, seit Jahrzehnten war sie fester Bestandteil des Speisen-Angebotes von Gelsenkirchens Einkaufszone. Das leer gezogene Ladenlokal übernahm die Restaurantkette „Palmengrill“ im Jahr 2020 und eröffnete damit den ersten Standort im Ruhrgebiet.

Laut der Homepage des Franchise-Unternehmens gibt es – den Standort an der Hochstraße ausgenommen – derzeit nur noch eine weitere Möglichkeit auf Gelsenkirchener Stadtgebiet, bei Nordsee einzukehren: an der Autobahnraststätte Resser Mark, an der Brauckstraße 160.

Der Blick auf die Internetseite verrät außerdem: Nordsee mit derzeit 370 Filialen und über 120 Jahren Firmengeschichte befindet sich nach eigenen Angaben auf Expansionskurs – man wolle auch in Zukunft das Filial-Portfolio weiter ausbauen.

