Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn (Symbolbild) an der Berliner Brücke in Gelsenkirchen ist ein 14-jähriger Teenager schwer verletzt worden.

Unfall & Straßenbahn Bahnunfall in Gelsenkirchen: Teenager (14) schwer verletzt

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Zu einem schweren Straßenbahnfall ist es in Gelsenkirchen gekommen. Ein 14-Jähriger wurde schwer verletzt. THW-Retter leisten Erste Hilfe.

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Gelsenkirchen ist ein 14-jähriger Teenager schwer verletzt worden.

Trotz Notbremsung: Straßenbahn erfasst Gelsenkirchener – THW-Retter leisten Erste Hilfe

Der 23 Jahre alte Straßenbahnfahrer gab gegenüber der Polizei an, dass der Jugendliche am Donnerstag, 17. August, gegen 18.45 Uhr im Bereich einer Ampel am Fuß der Berliner Brücke plötzlich auf die Gleise getreten sei. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Jugendliche schwer.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Zufällig vorbeifahrende Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) – das THW unterstützte die Feuerwehr bei den Überschwemmungen in Gelsenkirchen – leisteten Erste Hilfe. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. In der Bahn befanden sich außer dem Fahrer keine weiteren Personen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen