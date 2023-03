Bahnhof Gelsenkirchen: Gefährlicher Sex auf dem Zuggleis

Gelsenkirchen. Sex auf den Gleisen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof: Die Bundespolizei beendet das gefährliche Treiben eines Paares. Von Einsicht keine Spur.

„Liebesspiel an gefährlichem Ort“, so überschreibt die Bundespolizei eine Meldung über ein Paar, das am Dienstagabend (28. Februar) sich im Gelsenkirchener Hauptbahnhof trotz Verbotshinweis vergnügt hat. Kurz nach 18 Uhr meldete sich ein Lokführer eines ausfahrenden Zuges bei der Bundespolizei. Er habe auf den gegenüberliegenden Gleisen 4/5 beobachten können, wie ein Paar das Verbotsschild zum Durchgang am Ende des Bahnsteigs missachtet habe. Und weiter: Nach dem sie das Schild passiert haben, „sollen der Mann und die Frau dort den Geschlechtsverkehr in wechselnden Praktiken vollzogen haben“, berichtet die Bundespolizei.

Reisende, die sich in dem Regionalexpress befanden, haben das Treiben ebenfalls beobachten können.

Bundespolizisten suchten daraufhin umgehend die 37-Jährige und den 46-Jährigen auf den Gleisen auf, die nach Angaben der Polizei „augenscheinlich alkoholisiert“ gewesen sein sollen. Als die Beamten das Paar daraufhin hinwiesen, dass das Überschreiten des Bahnsteiges in den abgesperrten Bereichen lebensgefährlich ist, habe der Gelsenkirchener zunehmend aggressiv reagiert, von Einsicht sei bei beiden keine Spur gewesen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses, sowie wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung ein. Zudem erhielten die Polizeibekannten jeweils einen Platzverweis für den Gelsenkirchener Hauptbahnhof.

