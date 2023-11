Zugausfälle: Das müssen DB-Kunden in Gelsenkirchen wissen

In Gelsenkirchen und Essen finden ab dem 10. November Bauarbeiten an den Gleisen statt (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Am dem Wochenende finden in Gelsenkirchen Bahnarbeiten statt. In dieser Zeit werde es auch zu Zugausfällen kommen, teilt die Deutsche Bahn mit.

Die Deutsche Bahn nimmt Geld in die Hand, um ihre Anlagen auf den neuesten Stand zu bringen: Mehr als acht Millionen Euro investiert die Bahn in Sanierungsarbeiten in den Städten Gelsenkirchen und Essen. Die Arbeiten beginnen am 10. November – und haben auch Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr.

Um die Auswirkungen auf die Reisenden so gering wie möglich zu halten, will die Bahn die Arbeiten in der Zeit vom 10. November bis zum 9. Dezember bündeln. Diese Maßnahmen stehen in dieser Zeit auf dem Programm:

Gleiserneuerung in den Hauptbahnhöfen in Gelsenkirchen und Essen: Im Bereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs werden auf einer Länge von 700 Metern die Gleise erneuert. Hierfür tauschen die Bauteams rund 1400 Meter Schiene, 2400 Tonnen Schotter und knapp 1000 Schwellen aus. Im Essener Hauptbahnhof erneuern sie die Gleise auf einer Länge von 280 Metern und tauschen dabei eine Weiche, 840 Tonnen Schotter sowie 470 Schwellen aus. Für die neuen Gleise in beiden Bereichen investiert die DB insgesamt rund 5,2 Millionen Euro.

Neue Schallschutzwände in Gelsenkirchen-Rotthausen

Neue Oberleitungen für den Bahnhof Essen-Kray Nord: Zudem erneuert die DB im gesamten Bahnhof Essen-Kray Nord die Oberleitung. Die neuen Oberleitungsmaste wurden dafür bereits im Vorfeld aufgestellt. Im Bauzeitraum befestigen die Bauteams die Oberleitung auf die neuen Maste und bauen die alten Maste zurück. Hier investiert die DB rund 1,7 Millionen Euro.

Neue Schallschutzwände für Gelsenkirchen: Die DB errichtet in Gelsenkirchen-Rotthausen zwei neue Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von über 600 Metern. Eine der Lärmschutzwände verläuft über 175 Meter vom Bahnhof Rotthausen entlang der Gleise bis in etwa auf Höhe des nördlichen Endes der Memeler Straße. Die zweite Lärmschutzwand verläuft über 460 Meter von der Mechtenbergstraße bis zur Brücke am Dahlbusch. Die Schallschutzwände bestehen aus hochschallabsorbierenden Leichtmetallelementen und sollen Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Bahnstrecke vom Lärm der vorbeifahrenden Züge entlasten. Kosten: Rund 1,4 Millionen Euro.

Das müssen Bahnreisende jetzt wissen

Diese Auswirkungen haben die Baumaßnahmen auf den Nah- und Fernverkehr:

Im Fernverkehr werden die Züge von Freitag, 10. November, 21 Uhr, bis Samstag, 9. Dezember, 5 Uhr, auf der Strecke Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen zwischen Duisburg und Gelsenkirchen umgeleitet. Die Halte in Essen entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Oberhausen.

Im Nahverkehr werden die Züge der Linie RE 2 und RE 42 (Münster Mönchengladbach) zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf umgeleitet. Die Halte Essen Hbf sowie Mülheim (Ruhr) Hbf entfallen. Dafür halten die Züge in Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf. Für die Züge der Linie RE 42 (Münster Essen) fahren Busse zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf. Auch für die S-Bahn-Linien S 2 fahren Busse zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf.

Die Einschränkungen im Nahverkehr gelten in den folgenden Zeiträumen: Freitag, 10. November, 21 Uhr, durchgehend bis Freitag, 1. Dezember, 21 Uhr; am Wochenende des 2./3. Dezember von jeweils 7 bis 19 Uhr sowie in den Nächten von Sonntag, 3. Dezember, bis Samstag, 9. Dezember, jeweils von 23 Uhr bis 5 Uhr.

