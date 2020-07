Bahn-Freund sucht Zeitzeugen des Betriebswerks Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Rotthausen. Lokschuppen und spätere Schule stand zwischen 1901 und 1960 in Rotthausen – und beherbergte zeitweise den Nachbau des „Adlers“.

Stefan Ponzlet befindet sich auf einer historischen Spurensuche. Im Visier des Bahnfreunds ist das alte Betriebswerk Gelsenkirchen Hbf, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an der Rotthauser Straße stand – zunächst als Lokschuppen, dann als Schule. Selbst der Nachbau des legendären „Adler“ gastierte dort, Ponzlet sucht jetzt Zeitzeugen.

Sowohl zum Betriebswerk bzw. zur Ausbildungsstätte als auch zum Adler-Besuch fänden sich in der Eisenbahnliteratur keine Informationen, betont der Historiker. „Meines Wissens war der Sachverhalt bislang überhaupt nicht bekannt.“ Verschiedene Quellen wie das Stadtarchiv zapfte Stefan Ponzlet bereits an, die Zeitungsberichte stellten ihn jedoch nicht zufrieden.

Stefan Ponzlet sucht Zeitzeugen

Deswegen sucht Ponzlet jetzt Menschen, die sich in der Zeit von April 1952 bis 1960 an der Abzweigung der Bahnstrecke nach Rotthausen/Essen ausbilden ließen. „Unter Bundesbahn- oder Eisenbahnschule finde ich nichts, es muss also einen speziellen Name geben“, sagt der Mann, der auch in die Geschichte um die erste Deutsche Lokomotive „Adler“ Licht bringen will. Deren Nachbau stand 1959 kurz in Gelsenkirchen, um studiert zu werden.

Vor seinem Leben als Nachwuchsschmiede war das Gebäude fast 50 Jahre (1903 bis 1951) ein Bahnbetriebswerk – auch hier hofft Stefan Ponzlet auf einen Glückstreffer. Ponzlet ist per Mail unter stefan.ponzlet@gmx.de oder per Telefon unter 0171-2762820 erreichbar.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen finden Sie hier.