Awo Gelsenkirchen sucht Darsteller und Helfer für Film-Dreh

Gelsenkirchen. Die Awo Gelsenkirchen lädt Nachwuchs-Schauspieler und Kamera-Helfer zum Casting ein. Das neue Filmprojekt wird sich um Bergbau-Legenden drehen.

Wer schon immer bei einem Film als Schauspieler mitspielen oder hinter der Kamera sein Talent in der Regie oder Technik zeigen wollte, ist bei der Awo-Jugendgruppe für ein neues Filmprojekt willkommen. Sie sucht Jugendliche und junge Erwachsene und Flüchtlingskinder ab zwölf Jahren, die in den letzten drei Wochen der Sommerferien bei der neuen Filmproduktion mitmachen möchten.

Für das inzwischen siebte Filmprojekt treffen sich alle Interessierten zum Casting im Awo-Begegnungszentrum, Grenzstraße 47, am Sonntag, 21. Juni, von 11 bis 15 Uhr, oder Sonntag, 19. Juli, 11 bis 15 Uhr.

Märchenhaftes aus dem Bergbau

Die Jugendgruppe will den Gedanken einer märchenhaften „Bergbau-Legende“ gestalten und umsetzen. Während des Filmprojekts erwartet die Teilnehmenden eine spannende Zeit, in der sie sich mit der Entwicklung des Bergbaus im Ruhrgebiet befassen, mit bergmännischen Werten wie Zuverlässigkeit, Zusammenhalt und gegenseitigem Vertrauen und den Glauben an sich selbst, und das aus einer märchenhaften Perspektive.

In dem Film geht es um Jugendliche, die von ihren Mitschülern gemobbt und ausgeschlossen werden und eine enge Freundschaft schließen, die auf Überleben basiert. Als sie im Unterricht über Bergbaulegenden reden, erzählt eine der Jugendlichen ihren Freunden, dass ihr Großvater von einem Kobold im Bergwerk erzählt hat. In der Nacht brechen sie in ein Bergwerk ein, fangen tatsächlich einen Kobold und wünschen sich jemand anderes zu sein. Sie schlüpfen sie in das Leben verschiedener Mitschüler und lernen, dass sie so wie sie sind, ganz besondere Menschen und eine Bereicherung für die Gesellschaft sind.

Profis helfen beim Dreh

Gedreht wird vom 21. Juli bis 8. August im Raum Gelsenkirchen statt, sobald die letzte Szene im Kasten ist, wird der Film geschnitten und voraussichtlich im Herbst 2020 bei einer Filmpremiere präsentiert.

Bewerber können sich als Schauspieler oder als Filmcrew-Assistent hinter der Kamera in der Regie, bei Licht- und Tontechnik, Kostüm/Make-up und Schnitt engagieren. Filmerfahrung ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Laut Hygiene- und Abstandsregelungen ist eine Anmeldung für das Casting zwingend notwendig.

Gedreht wird mit Unterstützung des professionellen Filmteams der Gelsenkirchener Medienfirma „Quest Media and Entertainment Services“. Profis werden die einzelnen Szenen mit den jungen Darstellern entwickeln und einstudieren, filmen, schneiden und vertonen. https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article228149537.ece

Carolin Plöger, Awo, 0209 40 94-142, quartiersarbeit@awo-gelsenkirchen.de, Cirsten Piduhn, „Quest Media & Entertainment Services“, 0176 321 101 49, info@quest-media.de