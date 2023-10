Leistungsdruck? Schüler setzen starkes Zeichen dagegen

Gelsenkirchen. Mit einem selbst geschriebenen und komponierten Musical wollen Schülerinnen und Schüler ein Zeichen setzen. Wie und wann das über die Bühne geht.

Zur Uraufführung eines Musicals, verfasst von Julia Mahler, einer angehenden Abiturientin von Gelsenkirchens Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (AvD), komponiert und arrangiert von Gregor Schemberg und Hendrik Zieser, lädt die Schule am Mittwoch, 25. Oktober, sowie am Donnerstag, 26. Oktober, in die Aula Löchterheide an der Goldbergstraße 91. Das Musical „Kokon der Hilaritas“ – in der römischen Mythologie die Gottheit der heiteren Gelassenheit– spielt in einer dystopischen Welt. Kinder und Jugendliche werden unter diesen Regeln zu grauen Einheitsmäusen, die roh und kalt durchs Leben taumeln.

Probenfoto zum Musical „Kokon der Hilaritas“. Foto: Aviva Lauer / AvD

Freude und Heiterkeit haben Seltenheitswert, obwohl sie verpuppt tief in jedem Menschen stecken. Im Mittelpunkt steht der allgegenwärtige Druck in der Gesellschaft, den Zwang, stets makellos und perfekt zu sein. Das Musical geht der Frage nach, ob und wie solch unrealistischen Anforderungen widerstanden und das Graue vertrieben werden kann. „Wir brauchen Kontrolle und Struktur, um Chaos zu vermeiden!“ ist ein Leitsatz des Systems, das Lebensfreude im Keim erstickt.

Schauspiel, Musik, Bühnenbild, Maske und Technik haben die Schülerinnen und Schüler des AvD selbst entworfen und umgesetzt. Die Vorbereitungen und ersten Proben begannen bereits im Sommer 2022.

Die beiden Vorführungen am 25. und 26. Oktober beginnen um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten für die Abende gibt es im Vorverkauf im Kontrapunkt des AvD sowie in der Buchhandlung Kottmann an der Nienhofstraße.

