Autoscheibe zertrümmert: Polizei fasst Gelsenkirchener Trio

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei Gelsenkirchen drei Jugendliche gestellt, die am Mittwoch, 14. Oktober, eine Autoscheibe zertrümmert und das Wageninnere durchwühlt haben.

Gelsenkirchen Trio schlägt Scheibe eines Wagens in der Altstadt ein

Der Zeuge beobachtete laut Polizei die drei Jugendlichen, als das Trio um 23.50 Uhr in der Emilienstraße in der Altstadt die Scheibe eines geparkten Wagens einschlug. Die beiden 15-Jährigen und ihr 17 Jahre alter Komplize durchwühlten anschließend das Fahrzeuginnere und flüchteten.

Zeuge bringt Gelsenkirchener Polizei auf die Spur der jugendlichen Täter

Der Zeuge rief nicht nur die Polizei, sondern blieb an den Teenagern dran und beobachtete sie so lange weiter, bis die Polizei zur Stelle war. Die drei Gelsenkirchener mussten die Beamten zur Wache begleiten, wo sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren.