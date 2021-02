Autoreifen an fünf Fahrzeugen in Gelsenkirchen zerstochen

Ein Gelsenkirchener Senior entdeckt am Morgen des 18. Februar an seinem Wagen zerstochene Reifen. Die Polizei findet vier weitere beschädigte Fahrzeuge.

Gelsenkirchen-Bismarck. Ein Gelsenkirchener Senior entdeckt an seinem Wagen zerstochene Reifen. Die Polizei findet vier weitere beschädigte Fahrzeuge.

An fünf Fahrzeugen haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche die Autoreifen zerstochen. Nun hofft die Gelsenkirchener Polizei auf Hinweise von Zeugen.

Täter schlagen an der Straße „Am Sträfflingshof“ in Gelsenkirchen-Bismarck zu

Die Täter schlugen nach Polizeiangaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 17./18. Februar, im Stadtteil Bismarck zu. Zunächst hatte sich ein 71-jähriger Mann aus Gelsenkirchen am Samstag, 20 Februar, an eine Streifenwagenbesatzung gewandt, als er an seinem Mercedes auf zwei Reifen ohne Luft aufmerksam wurde. Der Mann hatte seinen Wagen zuvor am Mittwoch um 8 Uhr unbeschadet auf der Straße „Am Sträfflingshof“ abgestellt.

Tags darauf um zehn Uhr entdeckte der Senior, dass Unbekannte den vorderen sowie den hinteren Reifen auf der rechten Seite beschädigt hatten. Die Polizei stieß anschließend in der Straße noch auf vier weitere beschädigte Fahrzeuge, deren Reifen luftleer waren. Nun sucht die Polizei Gelsenkirchen Zeugen.

Hinweise: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

