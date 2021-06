Autoposer: Heimreise aus Gelsenkirchen ohne Mercedes

Gelsenkirchen-Erle. Ohne sein Fahrzeug musste ein Autoposer aus Oberhausen die Heimreise aus Gelsenkirchen antreten. Was er ausgefressen hat.

Wer nicht hören - und vor allem nicht sehen - will, muss fühlen: Trotz langer massiver Polizeipräsenz in der Nacht zu Samstag, 5. Juni, rund um das Apollo-Kinocenter am Gelsenkirchener Arena-Park hat ein junger Autofahrer aus Oberhausen seinen Motor aufheulen und die Reifen durchdrehen lassen. Seinen Heimweg trat er dann ohne seinen Mercedes an.

Nachts tritt die Ordnungsmacht auf den Plan In der Nacht zu Donnerstag endet das Massentreffen im Arena-Park. Starke Polizeikräfte sperren nach eigenen Angaben gegen ein Uhr die Zufahrten zum Parkplatz zwischen Adenauer- und Willy-Brandt-Allee. Autos werden reihenweise angehalten, Insassen kontrolliert. Genaue Hintergründe sind vor Ort nicht zu erfahren. Als die Polizei am vergangenen Sonntag ein ähnliches Treffen an Ort und Stelle aufgelöst hat, wurde das mit Verstößen gegen Corona-Regeln, Beschwerden wegen Ruhestörung und illegaler Autorennen begründet. Am Donnerstagmorgen berichtet die Polizei, dass es bei dem Treffen der Autoposer lediglich zu Ruhestörungen durch Hupkonzerte gekommen sei. „Es hat mit Stand heute morgen keine gefährlichen Situationen gegeben“, hieß es. Donuts und illegale Straßenrennen seien nicht registriert worden. „Auf dem Gelände war es ab 22.45 Uhr so voll, dass kein Platz mehr war.“ Zu dem Zeitpunkt hätten sich 400 bis 500 Autos vor Ort befunden. „Ab 2.30 haben wir starke Abwanderungstendenzen registriert“, so die Polizei weiter. Sprich, die Blechlawine löste sich auf.

24-Jähriger dreht mit quietschenden Reifen Runden am Gelsenkirchener Kinocenter

Um kurz vor drei Uhr war den Beamten der Wagen auf dem Parkplatz an der Adenauerallee am Kinocenter in Erle aufgefallen. Der 24-jährige Fahrer drehte dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit und quietschenden Reifen seine Runden.

Die Einsatzkräfte stoppten das Mercedes Coupé wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs und des Verdachts eines verbotenes Kraftfahrzeugrennens.

Das Fahrzeug des Oberhauseners wurde sichergestellt ebenso wie die Zulassungsbescheinigung. Wie der Oberhausener nach Hause kam, ist nicht übermittelt.

