Automatenaufbrüche: Polizei fahndet mit Foto nach einem Dieb

Gelsenkirchen. Ein junger Mann soll mehrere Automaten in Gelsenkirchen aufgebrochen haben. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Dieb.

Die Gelsenkirchener Polizei fahndet mit einem Foto nach einem jungen Mann: Ihm wird vorgeworfen, am 29. Juni, gegen 3.30 Uhr drei Automaten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Polsumer Straße aufgebrochen zu haben. Er erbeutete Bargeld und flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort.

Mit Fotos sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem Mann, der mehrere Automaten aufgebrochen haben soll. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Weitere Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Gesuchte nicht nur für diese Tat, sondern auch für zwei ähnliche Fälle am 16. Juni und am 8. Juli in Frage kommt. Zudem haben die Beamten den Verdacht, dass der Unbekannte die Taten nicht allein, sondern mit einem weiteren Mann begangen hat.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern

Da alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung weiterer Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden.

