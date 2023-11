Automat geflext: Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Mann

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von versuchtem besonders schweren Diebstahl.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Mit einem Trennschleifer hat ein Mann einen Automaten in Gelsenkirchen aufgebrochen. Kameras filmten ihn. So sieht der Gesuchte aus.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von versuchtem besonders schweren Diebstahl.

Tatort Gelsenkirchen-Ückendorf: Mann versucht, Automaten mit Flex aufzubrechen

Wer kann diesen Mann identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Am 27. September dieses Jahres, das war ein Mittwoch, alarmierte ein Zeuge morgens die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Kassenautomat auf einem Parkplatz am Cramerweg aufgebrochen wurde. Bei Eintreffen der Beamten war der Unbekannte bereits geflohen, ohne Beute. Zuvor hatte eine Überwachungskamera den Mann bei dem versuchten Diebstahl jedoch aufgezeichnet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen drei und vier Uhr in der Nacht.

Um den Automaten aufzubrechen, hat der Flüchtige einen Winkelschleifer (Flex) benutzt. An die Geldkassette selbst kam er nicht. Aber der Kassenautomat wurde erheblich beschädigt. Bislang war die Suche nach dem Verdächtigen ohne Erfolg. Daher hat das Gericht nun die Bilder zur Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

Hinweise zu dem Gesuchten an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Dieses und ein weiteres Bild des Gesuchten sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

