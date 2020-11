Autoknacker: Aufmerksamer Zeuge sorgt für drei Festnahmen

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Mittwochabend drei junge Männer festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sie zuvor dabei beobachtet, wie sie sich für parkende Autos interessierten. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Schalke. Ein aufmerksamer Zeuge hat drei junge Männer daran gehindert, Autos in Schalke aufzubrechen. Die Gelsenkirchener Polizei konnte sie festnehmen.

Ein aufmerksamer Zeuge sorgte für gleich drei Festnahmen: Ein 54-jähriger Gelsenkirchener hat am Mittwochabend, 4. November, um 22.18 Uhr, drei Personen mit Taschenlampen dabei beobachtet, die sich an der Magdeburger Straße in Schalke für die dort abgestellten Autos interessierten.

Zwei 18-jähriger und ein 14-jähriger Gelsenkirchener wurden vorläufig festgenommen

Das kam dem Gelsenkirchener verdächtig vor, er verständigte die Polizei. Vor Ort fanden die Beamten dann auch einen bereits aufgebrochenen Wagen und einen weiteren mit frischen Aufbruchsspuren. Die Polizisten leiteten eine Fahndung ein, mit Erfolg: Sie trafen auf zwei 18-jährige und einen 14-jährigen Gelsenkirchener. Das Trio wurde vorläufig festgenommen.