Autofahrt im Rausch: Drei Männer in Gelsenkirchen gestoppt

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat am Wochenende drei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das Trio erhielt Anzeigen.

Drei 40, 29 und 23 Jahre alte Männer sind am Wochenende, 13./14. Februar, in Gelsenkirchen aufgefallen. Sie erwartet ein Verfahren wegen Autofahren trotz Drogenkonsums.

Die drei Männer wurden am Samstagmorgen um 1.30 Uhr auf der Ringstraße in der Altstadt sowie am Sonntag um 15.10 Uhr auf der Bickernstraße in Bismarck und um 15.30 auf der Horster Straße in Beckhausen angehalten. Ein Arzt entnahm ihnen auf der Wache eine Blutprobe.

Bei dem 29-Jährigen fanden die Beamten zudem geringe Mengen Betäubungsmittel und stellten sie sicher. Allen dreien wurde die Weiterfahrt verboten. Die Beamten fertigten in allen Fällen Anzeigen gegen die Männer.