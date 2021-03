Autofahrerin prallt in Gelsenkirchen gegen Verkehrsschild

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag, 11. März, in Gelsenkirchen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist gegen ein Schild geprallt.

Gelsenkirchen-Feldmark. Eine Autofahrerin hat in Gelsenkirchen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist gegen ein Schild geprallt.

Die Fahrt einer Gelsenkirchener Autofahrerin endete am Donnerstag, 11. März, an einem Verkehrsschild. Sie prallte davor.

Die 41-jährige Frau fuhr laut Polizei am Donnerstag um 19.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße Robert-Geritzmann-Höfe in Richtung Pothmannstraße in der Feldmark zur Arbeit. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend kollidierte das Auto frontal mit einem Verkehrsschild. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.