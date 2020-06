Autofahrer bremst Radler beim Abbiegen aus: Sturz und Flucht

Gelsenkirchen-Scholven. Unfall mit Fahrerflucht in Gelsenkirchen: Ein Pedelecfahrer (69) wurde leicht verletzt. Ein Autofahrer hat den Radler beim Abbiegen ausgebremst.

Einen Unfall mit anschließender Fahrerflucht meldet die Polizei Gelsenkirchen. Verletzt wurde ein Radfahrer (69), der vom einem abbiegenden Auto unerwartet ausgebremst und zu Fall gebracht worden ist. Anschließend verschwand der Autofahrer ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Bei dem Unfall am Dienstag, 2. Juni, auf der Feldhauser Straße in Scholven verletzte sich der 69-jährige Radfahrer leicht. Gegen 12.50 Uhr war der Senior aus Gelsenkirchen laut Polizei mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Feldhauser Straße unterwegs. In Höhe des Rewe-Marktes bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Feldhauser Straße nach rechts auf den Supermarktparkplatz ab.

Bremsmanöver führt zum Sturz

Der Zweiradfahrer musste der Behörde zufolge stark abbremsen, um eine drohende Kollision mit dem älteren lilafarbenen Pkw zu verhindern. Er stürzte zu Boden. Der Autofahrer setzte hingegen seine Fahrt fort und verließ den Parkplatz wieder an einer anderen Ausfahrt.

Der flüchtige Autofahrer und sein lila Fahrzeug können nicht näher beschrieben werden. Bekannt ist, dass auf dem Beifahrersitz des Pkw eine Frau saß.

Hinweise nimmt die Polizei unter den beiden Rufnummern 0209 365 6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365 2160 (Leitstelle) entgegen.

