Autodieb fährt gegen Autohaus-Fassade und flüchtet

Gelsenkirchen-Schalke. Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen Täter, der mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursachte und anschließend zu Fuß flüchtete.

Ausgerechnet an der Fassade eines Autohauses in Gelsenkirchen-Schalke endete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fahrt mit einem gestohlenen Auto. Zuvor hatte der Fahrer einen Unfall verursacht. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Gegen 0.40 Uhr war eine bislang noch unbekannte Person mit einem schwarzen Audi A6 auf der Grothusstraße unterwegs. Dort touchierte er während der Fahrt den Mercedes Vito eines 33-jährigen Gelsenkircheners an der Stoßstange.

Die Gelsenkirchener Beamten fanden auch gestohlene Kennzeichen im Auto

Durch den Zusammenstoß verlor der Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den Gehweg und prallte in Höhe der Lockhofstraße gegen die Fassade eines Autohauses. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer und ließ das gestohlene Auto mit laufendem Motor zurück.

Beamte der Polizei stellten fest, dass nicht nur das Unfallfahrzeug gestohlen wurde, sondern sich im Wageninneren außerdem mehrere gestohlene Kennzeichen befanden.

Hier können sich Zeugen melden

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen machen können. Infos an 0209 365-6231 oder 0209 365-2160.