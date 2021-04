Autobahn einspurig: Brücken längs der A 42 werden geprüft

2020 war die A 42 noch Großbaustelle und wurde zwischen Gelsenkirchen und Essen-Nord saniert. In Teilbereichen ist die Asphalt-Oberfläche bereits wieder geschädigt. Doch aktuell stehen Prüfungen an den Brücken an.

Die Brücken längs der Autobahn 42 werden ab Montag kontrolliert. An welchen Tagen Gelsenkirchener wo mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen.

Die Autobahn Westfalen prüft die Brückenbauwerke von Montag (26.04) bis zum 4. Mai die Brückenbauwerke längs der Autobahn 42.

Jeweils in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr steht dem Verkehr wegen der Arbeiten auf der A 42 dann streckenweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem wird in den betroffenen Bereichen die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduziert.

Die Termine und Abschnitte im Einzelnen:

- Montag (26.4.): Im Bereich des Kreuzes Castrop-Rauxel-Ost in Fahrtrichtung Dortmund sowie zwischen den Anschlussstellen Herne-Horsthausen und Herne-Börnig in beiden Fahrtrichtungen.

- Dienstag (27.4.) und Mittwoch (28.4.): Zwischen dem Kreuz Herne und der Anschlussstelle Bottrop-Süd Richtung Kamp-Lintfort.

- Mittwoch (28.4.) und Donnerstag (29.4.): Zwischen der Anschlussstelle Bottrop-Süd und dem Kreuz Herne in Fahrtrichtung Dortmund.

- Montag (3.5.): Zwischen dem Kreuz Herne und dem Kreuz Essen-Nord in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort.

- Dienstag (4.5.): Zwischen dem Kreuz Essen-Nord und dem Kreuz Herne in Richtung Dortmund.