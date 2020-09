Auto und Straßenbahn stoßen in Beckhausen zusammen

Beckhausen. Bei einem Unfall in Gelsenkirchen-Beckhausen sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Ein Auto geriet auf Schienen ins Rutschen.

Bei einem Unfall mit einem Auto und einer Straßenbahn sind am Montagmittag, 28. September, in Gelsenkirchen-Beckhausen zwei Personen verletzt worden. Das Auto geriet gegen 12.20 Uhr auf der Horster Straße in Höhe der Hausnummer 426 auf den Straßenbahnschienen, die dort die Straße queren, ins Rutschen und kollidierte so mit einer entgegenkommenden Bahn. Diese drücke den Pkw zurück auf die Straße.

Die beiden Insassen des Autos mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle war bis etwa 15.30 Uhr gesperrt, die Bahnverkehr war gestört.