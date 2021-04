Unfall in Gelsenkirchen-Bismarck: Am Montagmorgen (26. April) kollidierten ein Auto und ein Pedelec.

Verkehrsunfall Auto und Pedelec stoßen in Bismarck zusammen: Ein Verletzter

Gelsenkirchen-Bismarck. In Gelsenkirchen-Bismarck sind ein Autofahrer (25) und ein Pedelecfahrer (40) zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Unfall in Bismarck ist ein Pedelecfahrer am Montagmorgen (26. April) leicht verletzt worden. Gegen 7.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zur Einmündung der Sauerlandstraße / Parallelstraße gerufen. Dort waren ein 25-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen und ein 40-jähriger Pedelecfahrer aus Essen zusammengestoßen.

Gelsenkirchener Autofahrer und Essener Pedelecfahrer kollidieren

Was war passiert? Laut Polizeiangaben war der Gelsenkirchener mit seinem Auto auf der Sauerlandstraße in Richtung der Parallelstraße unterwegs, der Essener fuhr mit seinem Pedelec auf der Parallelstraße in Richtung Bundesstraße 227. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer.

Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Essener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer sei dagegen unverletzt geblieben, so die Polizei. Darüber entstand ein Sachschaden.

