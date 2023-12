Gelsenkirchen-Buer Ein Autofahrer aus Gelsenkirchen wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Das Auto hatte sich überschlagen, der Fahrer war eingeklemmt.

Überschlagen und eingeklemmt: Mit massiven Rettungsgeräten musste die Feuerwehr Gelsenkirchen einen schwer verletzten Autofahrer aus seinem Wagen freischneiden. Sein Auto hatte sich überschlagen. Verdacht: Alkohol am Steuer.

Als die Rettungskräfte in der Nacht zu Silvester, 31. Dezember, gegen 2.45 Uhr an der Einsatzstelle an der Bärenkampstraße im Stadtteil Buer eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Das Auto des 43-jährigen Gelsenkircheners war von der Fahrbahn abgekommen, hatte zwei geparkte Fahrzeuge gerammt, sich durch die Wucht des Aufpralls überschlagen und lag auf dem Dach.

Schwerer Unfall in Gelsenkiichen-Buer: Auto bleibt auf dem Dach liegen, Arm des Fahrers unter dem Wagen eingeklemmt

Nach Angaben von Feuerwehr-Chef Michael Axinger war der Fahrer in seinem Wagen eingequetscht. Das Schleudern des Wagens hatte dazu geführt, dass „sein Kopf aus dem Fenster geraten und sein Arm unter dem Wagen eingeklemmt war“. Die Besatzungen zweier Rettungswagen und ein Notarzt versorgten sofort den Schwerverletzten.

Währenddessen begannen die Einsatzkräfte zweier Löschzüge, das Fahrzeug gegen weitere ungewollte Bewegungen und Brandgefahr abzusichern. Per Hydraulikkissen und -schere wurde der ramponierte Wagen angehoben und geöffnet und der Schwerverletzte aus dem Auto befreit. Mit dem Notarzt ging es dann für den 43-Jährigen ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass der Gelsenkirchener sich angetrunken ans Steuer gesetzt hat. Ihm wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Gegen fünf Uhr war der Einsatz der Rettungskräfte beendet.

