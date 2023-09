Auto überschlägt sich in Schalke: Zwei Personen flüchten

Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen spricht von einem außergewöhnlichen Unfall. Fahrer und Beifahrer des Polos flüchteten in Richtung Innenstadt.

„Zu einem außergewöhnlichen Unfall“, so teilt es die Polizei Gelsenkirchen per Pressemitteilung mit, „kam es am Sonntagmorgen in Gelsenkirchen Schalke“. Ein Polo fuhr in das Gleisbett der Straßenbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Fahrer und Beifahrer flüchteten.

Unfall in Schalke: Fahrer und Beifahrer flüchten Richtung Innenstadt

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.40 Uhr, als der Polo von der Overwegstraße in die Florastraße abbiegen wollte. Die beiden Insassen haben sich nach Zeugenangaben noch am Kofferraum zu schaffen gemacht und liefen dann Richtung Innenstadt davon.

Bis zur Bergung des Wagens war der Bahnverkehr unterbrochen. Der Polo wurde mit einem Kran geborgen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden: 2029 365 2160 (Leitstelle) oder 0209 365 6200 (Verkehrskommissariat). ck

