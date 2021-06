Auto-Rowdy nötigt Kinder: Gelsenkirchener (20) gefasst

Ein Autoposer hat am Donnerstag, 3. Juni, in Gelsenkirchen Kinder in Gefahr gebracht. Sie rettete ein Sprung zur Seite. Der 20-Jährige wurde nach kurzer Flucht gefasst.

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Autoposer in Gelsenkirchen hat Kinder in Gefahr gebracht. Sie rettete ein Sprung zur Seite. Der 20-Jährige wurde nach kurzer Flucht gefasst.

Die Polizei hat am Donnerstag, 3. Juni, einen Autofahrer gestoppt, der ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer durch die Gelsenkirchener Altstadt gefahren ist.

Am Spielplatz sprangen Kinder zur Seite, um Golf des Gelsenkircheners auszuweichen

Den Beamten fiel der 20-jährige Gelsenkirchener zusammen mit drei weiteren Fahrzeugen am Donnerstag um 19 Uhr auf, als sie laut hupend über die Ringstraße fuhren. Der Gelsenkirchener ignorierte in seinem VW Golf die Anhaltesignale der Polizisten und achtete auch nicht auf Kinder, die in Höhe eines Spielplatzes am Elisabethplatz eine Straße überqueren wollten.

Die Kinder sprangen zur Seite, um dem Auto auszuweichen. Schließlich stoppte der 20-Jährige sein Fahrzeug an der Florastraße und flüchtete zu Fuß.

Der 20-Jährige kam allerdings nicht weit. Kurz darauf wurde er von Polizisten gestellt und fixiert. Ein Drogenvortest fiel negativ aus. Fahrzeug, Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

