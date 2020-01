Unfall Auto kracht in Baum - Fahrer verstirbt noch an Unfallstelle

Der Bochumer war in Gelsenkirchen aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Unfallopfer war eingeklemmt.

Bei einem Unfall auf der Wembkenstraße, Ecke Wiehagen ist am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann aus Bochum war in Richtung Altstadt unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung Wiehagen von der Fahrbahn abkam - aus welchen Gründen, wird nun von der Polizei ermittelt: In jedem Fall fuhr der Wagen mit mutmaßlich hohem Tempo über einen Gehweg, kollidierte dann zuerst mit einer Straßenlaterne sowie einem Straßenschild und krachte anschließend an einen Baum.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten den eingeklemmten Mann aus dem stark deformierten Auto bergen. Dazu musste die Feuerwehr hydraulisches Gerät einsetzen. Der Bochumer verstarb trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Arzt entnahm dem Verstorbenen Blutproben. Der Mitsubishi wurde sichergestellt. (red)