Auto in Gelsenkirchen angezündet: Polizei sucht Brandstifter

Unbekannte Täter haben Montagnacht, 2. August, ein Auto in Brand gesteckt, Es entstand Totalschaden. Kurios: Die Täter parkten das Auto zuvor noch korrekt ein. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Täter kommen mit Kanister zum Auto zurück, kurz darauf geht es in Flammen auf

Ein Zeuge beobachtete am Montag gegen Mitternacht vier Männer, die den VW Sharan zunächst einparkten und sich dann in Richtung Ückendorfer Straße entfernten. Kurze Zeit später kamen sie mit einen Kanister wieder zu dem Auto zurück und hantierten damit am Heck des Fahrzeugs herum. Danach entfernten sich die Tatverdächtigen erneut in Richtung Ückendorfer Straße. Das Auto ging in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Einer der Tatverdächtigen ist groß, muskulös, hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, auf dem ein Emblem, vermutlich eine Deutschland-Flagge, abgebildet war. Die Polizei sucht weitere Zeugen: Auch der Halter des ausgebrannten Fahrzeugs mit Herner Kennzeichen, dessen aktuelle Wohnanschrift derzeit nicht bekannt ist, wird gebeten, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden.

Hinweise unter: 0209 365 7117 oder 0209 365 8240.

