Auto angezündet: Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

Nachdem nachts offenbar mutwillig ein Auto in Gelsenkirchen in Brand gesetzt worden ist, hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Brandstiftung in Gelsenkirchen: ein Wurfgeschoss, ein Knall, dann fängt Auto Feuer

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstag, 27. Juli, gegen 1.30 Uhr. An der Kreuzung Josefinenstraße/Im Sundern im Stadtteil Schalke-Nord brannte ein geparkter VW Golf. Die Polizei dämmte das Feuer zunächst so weit ein, dass der Brand sich nicht ausweitete. Die eintreffende Feuerwehr löschte schließlich das brennende Fahrzeug.

Eine 35-jährige Zeugin gab anschließend an, dass sie zur genannten Uhrzeit einen schwarz gekleideten Mann beobachtet hätte, der etwas unter das Auto geworfen habe. Anschließend habe es einen Knall gegeben und das Auto Feuer gefangen. Dann sei der Mann in Richtung der Straße Im Sundern weggerannt.

Der Verdächtige war maximal 30 Jahre alt und trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit Kapuze auf dem Kopf. Zeugenhinweise an die Polizei unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

