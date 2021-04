Austritt aus Istanbul-Konvention: Partnerstadt übt Kritik

Gelsenkirchen. Die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Der Bürgermeister der Gelsenkirchener Partnerstadt Büyükcekmece verurteilt diesen Schritt.

Vor zehn Jahren wurde die Istanbul-Konvention verabschiedet; ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt. 45 Staaten unterzeichneten die Konvention, darunter auch die Türkei. Das Land von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist allerdings im März aus der Konvention ausgetreten.

Der Bürgermeister von Gelsenkirchens Partnerstadt Büyükcekmece, Dr. Hasan Agkün, verurteilt diesen Schritt. Das teilte Rüdiger von Schoenfeldt, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Gelsenkirchen/Büyükcekmece, mit. Akgün wolle gemeinsam mit türkischen Bürgern den Austritt rechtlich überprüfen lassen. Der Städtepartnerschaftsverein unterstützt sie dabei.

Gelsenkirchener Vereinsvorsitzender betont: Gleichberechtigung ist wertvoll

Die Rechte der Mädchen und Frauen gegen Gewalt müssten nicht nur in Deutschland und in der Türkei, sondern weltweit gestärkt werden, sowohl in Resolutionen als auch im tagtäglichen Handeln, so von Schoenfeld.

„Auch im Rahmen unserer freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutsch- und Türkischstämmigen hier in Gelsenkirchen und der deutsch-türkischen Freundschaft zwischen unseren Partnerstädten sollten wir uns immer bewusst sein, wie wertvoll die Gleichberechtigung ist“, so von Schoenfeldt. „Wir wenden uns offensiv gegen jede Form von Gewalt gegen Mädchen und Frauen.“