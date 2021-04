Ausstellung zu „Kunst am Bau“ gastiert im Musiktheater

Die Wanderausstellung „70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland“ gastiert ab dem 7. Mai 2021 im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen.

Das Musiktheater im Revier (MiR) zählt zweifelsohne zu den herausragenden Orten, die in besonderer Form für Kunst und Bau in Nordrhein-Westfalen stehen. Kein Wunder, dass genau dort vom 7. Mai bis 27. Juni die Wanderausstellung „70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland“ gastieren wird. Zusammengestellt und organisiert wird sie vom Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sowie vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

59 Kunstwerke werden bei der Ausstellung im MiR vorgestellt

Vorgestellt werden 59 Kunstwerke, die im Zusammenhang mit öffentlichen Bauaufgaben entstanden sind. Diese Kunst-am-Bau-Projekte stehen zum Teil an sehr prominenten Orten und lassen sowohl die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Architektur als auch die politische und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands aufblitzen.

So reicht die Palette der vorgestellten Projekte von Max Lingners Wandbild für das Haus der Ministerien der DDR in Berlin über Hannes Schulz-Tattenpachs „Phoenix“ am Bonner Bundeshaus bis hin zum riesigen Raumbild eines Büroeingangsstempels am Stasimuseum, mit dem die Gruppe „Raumlaborberlin“ einen kritischen Blick auf das Ende der DDR wirft.

Beschluss des Bundestages für Kunst am Bau fiel 1950

Kunst-und-Bau-Projekte sind Teil der Baukultur in Deutschland – und das bereits seit über 70 Jahren. 1950 beschloss der Bundestag, bei allen Bauaufträgen des Bundes einen prozentualen Anteil der Baukosten für Werke bildender Künstlerinnen und Künstler vorzusehen.

Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. Diese ist im MiR vom 7. Mai bis 27. Juni immer donnerstags bis sonntags zwischen 10 und 18 Uhr zu sehen. Weitere Infos im Netz unter: https://baukultur.nrw/museum/ausstellungen/70-jahre-kunst-am-bau-in-deutschland/