Ausstellung im OB-Büro: Künstler können sich bewerben

OB-Büro in Gelsenkirchen wird zum Ausstellungsraum: Karin Welge ruft lokale Künstlerinnen und Künstler auf, sich mit ihren Arbeiten zu bewerben.

In Zeiten der Corona-Pandemie mit geschlossenen Museen und Galerien hat es auch die hiesige Kunstszene schwer, geeignete Räumlichkeiten zu finden, um ihre Werke in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unterstützung erhalten sie nun von prominenter Seite: Denn OB Karin Welge stellt ab sofort zweimal im Jahr für jeweils sechs Monate ihr Dienstzimmer sowie den angrenzenden Warte- und Flurbereich im Hans-Sachs-Haus als Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Eine Tradition aus den 60er Jahren wird von OB Karin Welge fortgesetzt

„Ich finde es spannend, wie lebendig und vielschichtig die Kulturszene in Gelsenkirchen ist. Gerne möchte ich Werke, die aktuell hier in Gelsenkirchen entstehen, im Blick haben und auch meinen Besucherinnen und Besuchern zeigen“, sagte Welge mit Blick auf die Aktion. Kunst aus Gelsenkirchen zu fördern und zu zeigen, das habe im Hans-Sachs-Haus eine lange Tradition, so Welge weiter. Bereits in den 60er Jahren machte der damalige OB Hubert Scharley ein vergleichbares Angebot.

„An diese Tradition möchte ich nun anknüpfen – als klares Bekenntnis zur Kunst aus Gelsenkirchen“, so die Oberbürgermeisterin. Und Andrea Lamest als Leiterin des städtischen Referats Kultur, fügt hinzu: „Dieses Ausstellungsformat bietet Künstlerinnen und Künstlern aus dieser Stadt eine Möglichkeit, ihre Werke einmal in einem ganz anderen Rahmen zu zeigen.“

Jury wählt für beide Ausstellungszyklen unter den Bewerbern aus

Und wer kann sich nun bewerben? Laut Stadt sind dies alle Künstlerinnen und Künstler, die in Gelsenkirchen leben oder hier ihr Atelier unterhalten. Die Premiere steigt von Mai bis Oktober, der zweite Zyklus von November bis April 2022. Bewerbungen für beide Zeiträume sind aber nur noch bis zum 1. April möglich. Es sollen aber keine Originale, sondern Fotos der Werke bei der Bewerbung eingereicht werden, betont die Jury. Zu dieser gehört neben Welge und Lamest auch Leane Schäfer vom Kunstmuseum in Buer, Ulrich Daduna vom hiesigen Kunstverein sowie Sabine Leichner-Heuer vom Bund Gelsenkirchener Künstler.

Bewerbungen per E-Mail an referat.kultur@gelsenkirchen.de. Die oder der Auserwählte erhält für die Ausstellung ein einmaliges Honorar von 1000 Euro.

