Ausstellung bis zum 11. Mai

Die Arbeiten von Claudia Tebben sind bis zum 11. Mai während der Öffnungszeiten der Sparkassenfiliale Buer (Mo, Die, Mit, Frei 8.45 bis 16 Uhr, Do bis 18.30 Uhr) an der Nienhofstr. 1 zu sehen. Der letzte Künstler der Ausstellungsreihe zu regionaler Kunst in der Sparkasse wird ab Mai dann Jens J. Meyer sein.

Die Gruppenausstellung aller Künstler der Reihe – Barbara Ring, Susanne Zagorni, Heike Klinger, Roman Pilgrim, Heike Federn, Heiner Szamida plus Claudia Tebben und Jens J. Meyer – schließt sich ab 15. September am gleichen Ort an.