Kurioser Fall von Diebstahl: In Gelsenkirchen wurde ein Einsatzwagen gestohlen.

Diebstahl Ausgerechnet: Diebe stehlen Einsatzwagen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer. Ein Einsatzwagen ist in Gelsenkirchen gestohlen worden. Aus einer Tiefgarage. Jetzt startet die Polizei einen Zeugenaufruf.

Sie sorgen für Ordnung und Sicherheit. Und wurden jetzt selbst Opfer eines Diebstahls. Unbekannte einen Einsatzwagen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) Gelsenkirchen gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Diebe stehlen KOD-Einsatzwagen nach Einbruch in Gelsenkirchen-Buer

KOD-Einsatzwagen wie dieses sind mit einem Gelblicht auf dem Dach und dem Schriftzug „Ordnungsdienst“ an der Seite ausgestattet. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Der Einbruch in die Geschäftsräume von IHK und KOD an der Rottmannssiepe im Stadtteil Buer geschah nach Behördenangaben in der Zeit zwischen Freitag, 10. November, 17.50 Uhr und Samstag, 11. November, 14.30 Uhr.

Beamte der Polizei sicherten am Samstagnachmittag am Tatort Spuren. In den Räumen wurden mehrere Gegenstände entwendet, darunter auch die Fahrzeugschlüssel eines Autos vom KOD. Es handelt sich um einen grauen Peugeot 208.

Das Fahrzeug ist mit einem Gelblicht auf dem Dach und dem Schriftzug „Ordnungsdienst“ an der Seite ausgestattet. Der Peugeot wurde aus der Tiefgarage des Gebäudes herausgefahren und hat sich in unbekannte Richtung entfernt.

Nach Angaben der Polizei muss noch geklärt werden, „ob für das Verlassen der Tiefgarage mit dem gestohlenen Pkw weitere Sicherheitsmechanismen zu überwinden waren“.

Hinweise von Zeugen an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

