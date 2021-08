Ausbildungsbeginn bei „LOXX“ in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Beim Logistikdienstleister LOXX in Gelsenkirchen starten 14 neue Azubis ihre Ausbildung. Auch für 2022 werden bereits neue Bewerber gesucht.

14 neue Auszubildende sind am Montag, 2. August, in ihre Ausbildung bei „LOXX“ gestartet. Nach einem Seminar zum Ausbildungsstart in Essen werden sie am Donnerstag, 5. August, ihren ersten Tag vor Ort im Unternehmen haben.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Von angehenden Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistung bis hin zum Fachinformatiker bildet das Unternehmen, das zur Rhenus-Gruppe gehört, in sehr vielen Berufssparten aus. Den gewerblichen Auszubildenden wird unter anderem das Verladen im Lager beigebracht, während die angehenden Kaufleute das Planen von Lkw-Touren lernen.

Bewerbungen fürs kommende Jahr 2022 gesucht

Mitte September startet bereits die heiße Phase für die Bewerbungen um die Ausbildungsplätze 2022. Als Unternehmen aus Gelsenkirchen sucht „LOXX“ motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Umgebung. Mehr Informationen auf www.loxx.de/ausbildung.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen