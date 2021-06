Ausbildung und Studium bei der Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen bietet Ausbildungs- und Studienplätze an. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September.

Die Stadt Gelsenkirchen sucht für rund 80 Ausbildungs- und Studienplätze interessierte Bewerberinnen und Bewerber. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2021.

Bei den Verwaltungsberufen lerne man verschiedene Aufgaben und Stationen kennen, heißt es von der Stadt. Neben klassischen Verwaltungsberufen biete die Stadt auch eine Reihe von Bachelor-Studiengängen an: Soziale Arbeit, „Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre“, „Verwaltungsinformatik“ und „Wirtschaftsinformatik“.

Studium in Kooperation mit Hochschulen

Die Studiengänge werden in Kooperation mit unterschiedlichen Hochschulen durchgeführt. Bereits während des Studiums werden erste praktische Erfahrungen gesammelt. So könne das Erlernte aus dem Studium direkt in der Praxis angewendet werden. Die Stadt bezahlt das Studium und eine monatliche Vergütung.

Gesucht werden motivierte Menschen, die die Stadtverwaltung verstärken. Menschen, die Lust haben, Neues zu lernen, die interessiert und engagiert sind. Und weil Gelsenkirchen eine weltoffene und vielfältige Stadt ist, werden ausdrücklich Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund begrüßt, heißt es aus dem Hans-Sachs-Haus. Die Vielfalt der Stadt solle sich auch in der Verwaltung widerspiegeln.

Weitere Informationen gibt es unter http://www.gelsenkirchen.de/ausbildung.

