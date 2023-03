Aus für Öl- und Gasheizungen: Experte warnt vor Panikkäufen

Eine Luftwärmepumpe an einem Haus (Symbolbild). Nach den Plänen der Bundesregierung soll mit Wärmepumpen die Energiewende gelingen. Hausbesitzer befürchten allerdings hohe Kosten.

Gelsenkirchen. Das geplante Aus für neue Öl- und Gasheizungen bereitet Gelsenkirchener Eigentümern große Sorgen. Ein Energieberater rät von Panikkäufen ab.

Die Pläne der Bundesregierung, den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 zu verbieten, versetzen Eigentümer in Gelsenkirchen in große Sorge. Verbraucherzentralen (VZ) registrieren teils eine Flut von Beratungsgesuchen. Gelsenkirchen aber nicht – noch nicht. „Es ist die Ruhe vor dem Sturm“, glaubt Energieberater Norbert Mohr. Er sagt: „Es gilt, einen kühlen Kopf zu bewahren und bloß keine Panikkäufe zu machen.“

Die Ankündigung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne), den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen in Wohnhäusern ab 2024 faktisch zu verbieten, hat noch nicht zu einer „exorbitanten Zunahme von Beratungsanfragen geführt, wohl aber zu einem deutlich spürbaren Anstieg“, schilderte Norbert Mohr die augenblickliche Lage. Die Wartezeit beträgt derzeit gut zwei Wochen. Also kein Vergleich zum Beginn der (Gas-)Energiekrise – da waren es mindestens anderthalb Monate.

Wer sein Haus mit einer Öl- oder Gasheizung warm hält, hat derzeit viele Fragen. Nach den Plänen des Bundes soll der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 verboten werden. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Trotzdem. Die Verunsicherung sei groß. „Denn Hausbesitzer sehen sich plötzlich mit hohen Kosten konfrontiert“, berichtet Norbert Mohr von den Befürchtungen seiner Klienten, neue Investitionen in moderne Wärmepumpen und zusätzliche Dämmmaßnahmen (Fassade, Keller, Dach, Fenster etc.) nicht stemmen zu können.

Laut Statistischem Landesamt werden allein in Gelsenkirchen 60.000 Wohnungen mit Gas beheizt, bei 10.000 Wohnungen sorgt teures Heizöl für ein angenehmes Wohnklima. Das sind mehr als 60 Prozent der vorhandenen Wohnungen (111.000). Weil aber Öl- und Gasheizungen besonders klimaschädlich sind und viele Jahrzehnte durchlaufen, will die Ampelkoalition den Einbau neuer Brenner mit fossilen Brennstoffen bis auf wenige Ausnahmen komplett verhindern. Hintergrund ist das bundesweite Ziel, die Gebäude bis 2045 klimaneutral zu heizen.

In der Regel erlaubt werden bei Neu- und Altbauten, wenn der alte Ölbrenner oder die Gastherme den Geist aufgibt, nur noch Wärmepumpen, Solarthermie, Fernwärme oder Holzpellet-Öfen. Alle Varianten sind meistens teurer als eine neue Ölheizung (zwischen 7000 und 10.000 Euro).

Aus Sorge, dass ihre alte Heizung irgendwann kaputtgeht, „fragen jetzt viele Bürger, ob sie in diesem Jahr noch schnell ihr altes Gerät gegen eine moderne Öl- oder Gasheizung austauschen sollen“, erzählt Mohr. Zumindest ist das keine klimafreundliche Idee – zumal der Bund plant, den Betrieb von Öl- und Gasheizungen nur noch 20 Jahre zu erlauben.

Verbraucherschützer warnt: Preise für herkömmliche Heizungen sind explodiert

Und es ist dem Energieberater zufolge auch keine sehr lukrative Lösung. „Rechnet man die Förderung ab, so ergeben sich für die Anschaffung einer neuen Gasheizung ähnliche Dimensionen wie bei einer Wärmepumpe“, sagt Mohr. Die Preise bei den gebräuchlichen Heizungen seien geradezu explodiert. Und: Weil „Wärmepumpenstrom zudem subventioniert werden soll“, könne sich die Schale beim Abwägen des Für und Wider noch weiter zugunsten der Wärmepumpe neigen. Mohr sagt deshalb: „Bloß keine Panikkäufe machen.“

Norbert Mohr, Energieberater der Verbraucherzentrale Gelsenkirchen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Wer sein Haus mit einer Luftwärmepumpe beheizen will, muss nach Angaben der Verbraucherschützer in Abhängigkeit von der vorhandenen Dämmung des Gebäudes 25.000 bis 30.000 Euro bezahlen, die effizienteren Erdwärmepumpen liegen laut VZ bei 40.000 bis 45.000 Euro.

Wärmepumpen werden mit bis zu 40 Prozent gefördert. Das macht bei 30.000 Euro eine Restsumme von 18.000 Euro. Eine Gasheizung für ein Mehrfamilienhaus liegt laut Mohr mittlerweile in einer ähnlichen Dimension, bei Ein- und Zweifamilienhäusern kann sie preiswerter sein.

Die Abkehr von Öl und Gas ist aber nicht ganz so simpel und finanziell durchaus problematisch – eine Wärmepumpe, betrieben mit Strom aus in Zukunft überwiegend regenerativen Energien, kostet nicht nur viel Geld, sondern zieht in der Regel auch teure Sanierungen nach sich: Ältere Gebäude müssen meist gedämmt werden, um die Heizlast zu senken und klimafreundlich heizen zu können. Denn Wärmepumpen liefern nur eine schwache Vorlauftemperatur. Ansonsten müsste man teuren Strom nachkaufen, um seine Wohnung warm zu bekommen.

Energieberater: Wärmepumpen bei schlechter gedämmten Häusern einsetzbar

Plan: Wärme aus mindestens 65 Prozent regenerativer Energien Das faktische Verbot neuer Öl- und Gasheizungen ist im Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck nur indirekt formuliert. Danach sollen ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden, die Wärme aus „mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien“ herstellen. Das ist technisch mit neuen Öl- und Gasheizungen nur möglich, wenn eine hocheffiziente Wärmepumpe die Grundlast abdeckt und die fossilen Brennstoffe nur noch an schlimmen Frosttagen im Winter die Wohnung wärmen. Doch solche Hybridsysteme werden nicht mehr mit staatlichen Zuschüssen gefördert. Kontakt und Terminvereinbarung zur bzw. mit der Verbraucherzentrale Gelsenkirchen (Robert-Koch-Straße 4, Altstadt) unter: 0209 157 603 01 oder 0209 157 603 77. Und online über: verbraucherzentrale.nrw

Spätestens an dieser Stelle muss Mohr „mit einem weit verbreiteten Vorurteil aufräumen“, mit dem er bei seinen Beratungen oft konfrontiert werde. Es stimme nicht, dass ein Wärmepumpeneinsatz nur möglich sei, wenn das Haus vollständig gedämmt sei. „Und das ist die gute Nachricht für Eigentümer“, sagt der Gelsenkirchener Energieberater. „Das Fraunhofer Institut hat herausgefunden, dass sich dafür auch weniger gut isolierte Häuser eignen.“ Eine vorherige Prüfung respektive Berechnung biete darüber Aufschluss.

Der Energieberater rät dringend dazu, einen Experten hinzuziehen, der den Energiebedarf des Hauses genau berechnet. Gibt es bereits eine Fußbodenheizung oder müsste eine solche erst eingebaut werden, um die Wärmepumpe optimal nutzen zu können? Muss das Dach neu gedämmt werden? Und braucht es neue Fenster?

Warum Eigentümer wegen möglicher anfallender Kosten in heller Aufregung sind, wird schnell klar, wenn man sich verdeutlicht, dass Wärmepumpe plus Dämmung oftmals zusammen die Grenze von 100.000 Euro überschreiten.

