Aus Dankbarkeit: Horsterin plant Benefizlesung für Hospiz

Gelsenkirchen. Greta Welslaus Mutter verstarb im Sommer in einem Bottroper Hospiz. Nun will sie sich mit einer besonderen Aktion bei den Mitarbeitern bedanken.

Es soll ein Dankeschön sein, nicht irgendeins, sondern ein besonderes: Die Gelsenkirchenerin Greta Welslau verlor ihre Mutter im Sommer an den Krebs, ihre letzten Lebensmomente verbrachte die 69-Jährige im Hospiz in Bottrop. „Wir wurden dort so wunderbar und ganz behutsam begleitet – ein Blumenstrauß und Schoki waren mir da zu wenig“, erinnert sich Greta Welslau. Nun will sie eine Benefizlesung veranstalten, mit zwei weiteren Autorinnen.

Aus Dankbarkeit: Gelsenkirchenerin plant Benefizlesung für Bottroper Hospiz

Brigitte Vollenberg aus Gladbeck, Nancy Duckheim aus Bottrop und Greta Welslau werden am Donnerstag, 11. November, Werke aus eigener Feder lesen, unter dem Titel: Kurzgeschichten von lustig bis kriminell. [Lesen Sie auch:Hospiz – Der Tod kann warten, heute wird gelebt!]

„Das ist für mich ein Herzensprojekt“, berichtet die 42-Jährige, die sich (noch) als nebenberufliche Autorin bezeichnet. Die Horsterin will mit der Benefizlesung nicht nur Dankbarkeit zeigen, sondern auch, wie „wichtig diese Arbeit ist, die die Menschen dort leisten“, sagt sie im Gespräch mit der WAZ-Redaktion.

Die Wahl des Ortes für die Lesung ist keine zufällige: Das Café Graziella II, am Neumarkt 1 in der Gelsenkirchener City, sei für ihre Familie stets präsent gewesen, „wir gehen da seit 30 Jahren hin und auch wenn man mal weg war, da war immer eine Verbindung da“, so Greta Welslau weiter.

Die Horsterin Greta Welslau organisiert eine Benefizlesung für das Bottroper Hospiz. Foto: Greta Welslau

Dass sie an diesem Martinsabend ausschließlich (die eigenen) Kurzgeschichten vortragen, sei gewollt und ganz bewusst. Die drei Autorinnen wollen ein reines Unterhaltungsprogramm liefern, der Schwerpunkt liege auf kurzen Krimis, es werden aber auch lustige Alltagsgeschichten zu hören sein.

Benefizlesung in Gelsenkirchen für das Hospiz soll auch locker und lustig sein

Denn darum geht es Greta Welslau ja auch: Die Zeit im Hospiz war für ihre Mutter, ihre Familie, für sie selbst nicht immer nur traurig, tränenreich und schmerzhaft – sondern eben auch mal kurzweilig, lustig, unbeschwert. „Im Hospiz, da sitzt der Tod mit am Frühstückstisch und man hat eben nicht das Gefühl, dass die Menschen dort nur auf ihn warten.“ Diese Kurzweiligkeit, diese Lockerheit, das wollen die drei Schriftstellerinnen auch während ihrer Lesung vermitteln. [Lesen Sie auch:Gelsenkirchener lernen im Hospiz den Umgang mit Leben und Tod]

Der Eintritt kostet vier Euro, der Erlös geht zu 100 Prozent an das Bottroper Hospiz. Die Hospiz-Mitarbeiter seien laut Greta Welslau übrigens ebenfalls eingeladen – ein weiterer Dank für die geleistete Arbeit.

Für die Lesung gilt die 3-G-Regel, Beginn ist um 18 Uhr, ab 17.30 Uhr erfolgt der Einlass.

