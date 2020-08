Die Demokratische Alternative ruft Gelsenkirchener Bürger dazu auf, am 13. September von ihrem Wahlrecht Gebrauch (Symbolbild) zu machen. Einsatz für Vielfalt.

Kommunalwahl 2020 Aufruf an Gelsenkirchener Bürger: Das Wahlrecht nutzen

Gelsenkirchen. Die Demokratische Alternative ruft Gelsenkirchener Bürger dazu auf, am 13. September von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Einsatz für Vielfalt.

Die Mitgliedsorganisationen der Demokratischen Initiative (DI) haben in einem öffentlichen Schreiben die Gelsenkirchens Bürger aufgerufen, am 13. September ihr Wahlrecht zu nutzen und demokratische Parteien zu wählen. In dem Aufruf bezieht die Initiative klar Stellung und warnt vor Parteien, „die durch populistische oder offen extremistische Parolen scheinbar einfache Lösungen für komplexe Probleme anbieten“. Die DI bekennt sich „zu Toleranz und Zivilcourage“ und mahnt: „Wer Minderheiten ausgrenzt, andere Lebensweisen mit Hass verfolgt und Menschen wegen ihrer Lebensgeschichten mit Gewalt bedroht, macht sich zum Feind unserer Stadtgesellschaft, zum Feind von Freiheit und Demokratie.“

Initiative gründete sich nach fremdenfeindlichen Anschlägen

Die Demokratische Initiative (DI) ist ein Bündnis aus Parteien, Kirchen, karitativen Einrichtungen, Gewerkschaften und weiteren relevanten Gruppen Gelsenkirchens, das für ein demokratisches Miteinander in Gelsenkirchen eintritt. Gegründet im Dezember 1992 als Reaktion auf die Brandanschläge in Hoyerswerda, Mölln und Rostock-Lichtenhagen, bekennt die DI Farbe für Vielfalt und gegen braune Einfalt. Schirmherr der Demokratischen Initiative ist Oberbürgermeister Frank Baranowski.

Der Aufruf liegt ab sofort in zahlreichen öffentlichen Gebäuden aus und kann im Internet auf den Seiten der Demokratischen Initiative unter www.gelsenkirchen.de eingesehen werden.