Ins Krankenhaus musste der junge Gladbecker, der in Gelsenkirchen auf der Kurt-Schumacher-Straße einer 69-Jährigen aufgefahren war.

Blaulicht Auffahrunfall in Buer endet im Krankenhaus

Gelsenkirchen. Im Krankenhaus endete die Fahrt eines jungen Gladbeckers. Er fuhr auf der Kurt-Schumacher-Straße auf den Pkw einer Gelsenkirchenerin auf.

Zur stationären Behandlung ins Krankenhaus musste ein 20-jähriger Honda-Fahrer nach einem Auffahrunfall am Montagmorgen, 9. November. Der junge Fahrer aus Gladbeck war an dem Morgen gegen 10.10 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er in der Nähe der Emil-Zimmermann-Allee auf den Skoda einer 69-jährigen Gelsenkirchenerin auffuhr.

Der Fahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3000 Euro.