Aufbruch nach Japan: Corona bremst Gelsenkirchener Pastor

Der Gelsenkirchener Pastor Mirco Quint hat seine Wohnung an der Klosterstraße geräumt. Er wechselt von der Gemeinde St. Augustinus für fünf Jahre als Priester und Religionslehrer in die deutsche Gemeinde Tokio.

Gelsenkirchen-Altstadt. Mirco Quint, Pastor an St. Augustinus, will in Japan arbeiten. Seine Möbel gehen auf die Reise, er noch nicht. Corona stoppt den Seelsorger noch.

Nach drei Jahren als Pastor an St. Augustinus in der Gelsenkirchener Altstadt geht Mirco Quint wie berichtet in die Diaspora. Für mindestens fünf Jahre wird der gebürtige Wattenscheider in Tokio die Gemeinde der deutschsprachigen Katholikinnen und Katholiken leiten.

Rund 6500 deutsche Katholiken sind derzeit in Japan, so Quint, „die meisten von ihnen im Großraum Tokio“. Das seien überwiegend sogenannte „Expats“ mit ihren Familien, erklärt Quint, der die Gemeinde und seine neue Heimat bereits im Herbst ein erstes Mal länger besuchen konnte. Deutsche Fachleute also, die im Auftrag von Unternehmen wie Thyssen-Krupp, DHL oder Evonik eine Zeit lang in Japan leben. Hinzu kämen Österreicher, Schweizer und vielleicht auch Gläubige aus anderen Ländern, die Quint künftig bei seinen deutschsprachigen Gottesdiensten in der St.-Michael-Kirche der japanischen katholischen Gemeinde wird begrüßen können

Nach drei Jahren in Gelsenkirchen geht der Seelsorger nun in die Diaspora

Seelsorge im Ausland Der gebürtige Wattenscheider Mirco Quint ist seit März 2018 Pastor der St.-Augustinus-Gemeinde. Zuvor war er fast sechs Jahre in St. Mauritius, Hattingen-Niederwenigern, tätig. Wegen der Corona-Pandemie gibt es keinen Festgottesdienst zur Verabschiedung. Seit 1921 kümmert sich das Katholische Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz darum, Seelsorge für deutschsprachige Katholiken anzubieten. In Absprache mit ihrem Bistum können sich deutschsprachige Seelsorger auf freie Stellen in den Auslandsgemeinden bewerben

Alle Kartons sind gepackt, vor dem Pfarrhaus an der Klosterstraße in der Altstadt wurde der Umzugs-LKW beladen, die Wohnung des 43-Jährigen ist geräumt, die Kisten sind auf dem Seeweg. Doch wann es für ihn nach Fernost geht, steht immer noch nicht definitiv fest – die Corona-Pandemie stoppt derzeit den geplanten Umzug. Quint hat noch keine Einreisegenehmigung und lebt vorerst weiter als Gast unter dem Augustinus-Dach.

Nur ein Prozent der Japaner sind Christen, knapp die Hälfte davon katholisch

Im Herbst 2020 hat Mirco Quint sich in Tokio bereits mit seiner künftigen Aufgabe vertraut gemacht. Nach der Rückkehr berichtete er von seinen Eindrücken. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ins Ausland möchte Mirco Quint schon seit vielen Jahren. „Nicht, weil ich das hier leid bin“, betont er mit Blick auf das Ruhrbistum. Sondern um seinen Horizont zu erweitern. Klar, in erster Linie den geografischen und kulturellen – aber als Priester natürlich immer auch den kirchlichen. Und so hofft er darauf, in Tokio viel zu lernen. Kirchlicherseits wird er sich in der mit rund 42 Millionen Menschen größten Metropole der Welt dabei auf kleinere Maßstäbe einstellen müssen: Nur ein Prozent der Japaner sind Christen, knapp die Hälfte davon katholisch – und in seiner deutschsprachigen Gemeinde ist Quint in erster Linie auf sich allein gestellt, ohne eine Sekretärin oder andere Mitarbeiter. „Eigentlich ist alles wie bei uns, nur kleiner“, sagt Quint, wenn er auf das Gemeindeleben schaut, in dem es wie zuhause Gebetskreise, Wallfahrten und ein ökumenisches Frauenfrühstück gibt.

Neben Quint gibt es in der Gemeinde noch einen 80-jährigen Jesuiten

Allerdings dürfte sich die Altersstruktur der Gläubigen deutlich von der deutscher Gemeinden unterscheiden: Viele junge Familien seien dabei, deren Kinder oft auf die deutsche Schule in Tokio gehen, wo Quint wiederum Religions- und Ethik-Unterricht geben wird. Auch die Kommunion- und Firmvorbereitung in der Schule hätten Tradition. Viele junge Familien gehören zur Gemeinde. Neben Quint gibt es in der Gemeinde noch einen 80-jährigen Jesuiten.

St. Augustinus mit dem Kirchplatz und dem Heinrich-König-Platz waren seit 2018 Arbeitsplatz von Pastor Mirco Quint. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services

Neben Gottesdiensten und Katechese sei das Netzwerken in der Auslandsgemeinde eine wichtige Aufgabe: Goethe-Institut, Auslandshandelskammer – der Kontakt zu den Botschaften, die in dem deutschen Priester einen wichtigen Partner sehen. Dort hat man Quint zum Beispiel schon auf einen deutschen Strafgefangenen in einem japanischen Gefängnis aufmerksam gemacht, der Kontakt zu einem Seelsorger sucht. „Ich werde wohl immer auch ein Stück Botschafter für den deutschsprachigen Raum sein“, glaubt Quint. Umgekehrt will auch der Deutsche möglichst viel von der japanischen Kultur erfahren, „und möglichst schnell Grundzüge der Sprache lernen“.

Ich möchte Aufbauarbeit leisten“, sagt Quint voller Vorfreude. Da Corona die Ausreise nach Japan verzögert, ist die Diplomatie gefragt. Quint hofft auf eine Ausnahmegenehmigung. „Mein letzter Arbeitstag hier in Gelsenkirchen ist der 30. April.“ Wenn es nach ihm geht, möchte er dann einige Tage später nach Japan aufbrechen. Bis dahin logiert er im Gästezimmer des Pfarrhauses.